Беларусь требует от Туркменистана более $150 миллиона долларов за ГОК в Гарлыке 3 15.03.2019, 11:52

Спор рассматривается в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма.

«Белгорхимпром» требует взыскать с Туркменистана и госконцерна «Туркменхимия» задолженность в размере более 150 млн долларов за работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщает tut.by.

Соответствующие требования были заявлены белорусской компанией в январе 2019 года в рамках арбитражного разбирательства под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении компании.

В марте 2017 года Туркменистан принял Гарлыкский ГОК в эксплуатацию, признав, что он построен в соответствии с применимыми требованиями, утверждают в «Белгорхимпроме». Был подписан акт государственной приемочной комиссии о приемке комбината в эксплуатацию.

Условиями контракта предусматривалась эксплуатация комбината туркменской стороной под надзором специалистов «Белгорхимпрома». «Однако туркменская сторона отказалась оплачивать выполненные работы и не допустила белорусских специалистов к техническому сопровождению работы комбината. По имеющейся информации, туркменская сторона пытается организовать производство собственными силами, не имея для этого необходимого практического опыта. Есть веские основания полагать, что комбинат эксплуатируется ненадлежащим образом», говорится в сообщении.

Туркменистан также неправомерно препятствует вывозу из Туркменистана строительной техники «Белгорхимпрома», общая стоимость которой превышает 7 млн долларов.

Белорусская компания расценивает подобные действия Туркменистана «как противоречащие его же собственным интересам». При правильной эксплуатации Гарлыкский горно-обогатительный комбинат способен обеспечить Туркменистану существенную долю на региональном рынке минеральных удобрений. Ошибки же в эксплуатации комбината приводят к тому, что реализуется лишь малая доля его потенциала, считают в «Белгорхимпроме»

«Неоплата долга перед «Белгорхимпромом» является очередным примером неисполнения Туркменистаном своих договорных обязательств перед иностранными партнерами. «Белгорхимпром» разочарован тем, что его усилия, призванные помочь Туркменистану стать региональным лидером по производству калийных удобрений, могут быть разрушены чередой недальновидных решений туркменской стороны», говорится в сообщении.

В настоящее время спор рассматривается в Арбитражнрм институте при Торговой палате Стокгольма, который по контракту является местом разрешения споров. «Туркменистан играл активную роль в заключении и исполнении контракта, и все ключевые решения на протяжении проекта принимались высокопоставленными туркменскими чиновниками. В феврале 2019 года правление Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма одобрило привлечение Туркменистана в качестве дополнительной стороны на данном этапе арбитражного разбирательства, и ОАО „Белгорхимпром“ намерено решительно отстаивать свои требования как против государственного концерна „Туркменхимия“, так и против Туркменистана», отметили в белорусской компании.

Напомним, горно-обогатительный комбинат в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Общая стоимость объекта была оценена в 1 млрд долларов. Проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн тонн удобрений. Процесс шел непросто. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты.

На днях стало известно, что «Туркменхимия», котора выступала заказчиком проекта, предъявила претензии по поводу ненадлежащего исполнения «Белгорхимпромом» контракта на строительство Гарлыкского ГОКа и потребовала возмещения ущерба.

По мнению туркменской стороны, накануне сдачи комплекса, «видя практическую его неготовность, правительство Беларуси письменно обратилось в Туркменистан с просьбой принять завод 31 марта 2017 года, а все недостроенное и недопоставленное они якобы осуществят до конца года в рамках допсоглашения». Белорусам «в силу добродушия туркменского народа в очередной раз пошли навстречу» и позволили избежать срыва срока сдачи комплекса. Но после подписания акта приемки ввода Гарлыкского комплекса в эксплуатацию «белорусской стороной не было сделано и не поставлено практически ничего, все новые сроки опять полностью провалены».

В частности, «Белгорхимпром» не завершил в полном объеме поставку оборудования, горно-капитальные, строительные и электротехнические работы и обустройство объектов околоствольного двора, не наладил работу скипового подъемного механизма на проектных показателях. Не были закончены и работы по вентиляции и аспирации. В результате «Туркменхимия» расторгла контракт с «Белгорхимпромом» и предъявила в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольма (Швеция) все факты неисполнения белорусской компанией контрактных обязательств по строительству ГОКа в Гарлыке. При этом в Туркменистане заверяют, что предпринимали попытку разрешить спор мирным (несудебным) способом путем заключения двустороннего соглашения о расторжении контракта. Но такая инициатива была «по сути проигнорирована и саботирована белорусской стороной (по разным надуманным причинам) в части необходимой процедуры инвентаризации».