Премьер Новой Зеландии: Это один из самых мрачных дней 15.03.2019, 12:23

Джасинда Ардерн

Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Джасинда Ардерн прокомментировала стрельбу в мечетях.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн комментируя стрельбу в мечетях страны, заявила, что это один из "мрачных дней".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия", - сказала Ардерн.

Она отметила, что многие пострадавшие могут быть мигрантами и беженцами, однако "они решили сделать Новую Зеландию своим домом".

"Они - это мы", - добавила новозеландский премьер.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерча и городской больнице. В результате атаки погибли не менее 27 человек.

Одним из вооруженных людей является австралиец, который написал 37-страничный манифест, описывающий его намерения. В нем преступник говорит: "Это террористический акт".