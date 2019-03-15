Десять самых творческих женщин в истории Беларуси 2 15.03.2019, 12:53

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Эмилия Плятер

Многие талантливые женщины не соглашались оставаться в тени мужчин и вписали свои имена в историю нашей страны.

В истории Беларуси гораздо больше мужских имен, чем женских. Однако многие талантливые женщины не соглашались оставаться в тени мужчин и, благодаря любви к искусству и наукам, сами становились знаменитыми. Мы вспомнили одних из самых ярких женщин нашей земли, которые, благодаря успехам в литературе, живописи, театре, скульптуре вписали свои имена в белорусскую историю, пишет planetabelarus.by.

Евфросиния Полоцкая

Евфросиния Полоцкая – дочь полоцкого князя, просветительница и меценатка, которая после смерти была признана святой. Когда Предислава (мирское имя Евфросинии) ушла в монастырь, одним из ее обетов стало переписывание книг. В то время это было достаточно тяжелым физическим трудом, ведь писать приходилось не на столе, а на весу, на левой ладони, упершись рукой в колено. К тому же требовались художественные способности, так как оформлять начальные буквы и заголовки нужно было орнаментом.

На средства Евфросинии были построены две полоцкие церкви, ставшие центром просвещения в Полоцке. Там работали библиотеки и мастерская по созданию икон. Именно по заказу Евфросинии был создан крест с реликвиями, который должен был укрепить власть полоцкого княжеского дома, выполненный Лазарем Богшей. Также просветительница приобрела для полоцкой церкви редкую и ценную икону Богородицы Эфесской.

Евфросиния и сама повлияла на творчество многих людей. Белорусская писательница Ольга Ипатова написала повесть «Предислава» о ней, многие поэты посвятили Евфросинии стихи.

Франтишка Уршуля Радзивилл (1705-1753)

Франтишку Уршулю Радзивилл называют первой женщиной-писателем в Беларуси и Польше. Она была очень образованной, в огромной библиотеке Радзивиллов насчитывались тысячи книг, и княгиня их все прочла.

Не удивительно, что она и сама увлеклась литературой, написала множество стихов и пьес. Более того именно Франтишка к числу различных развлечений во дворце добавила придворный театр. Она сама писала сценарии для постановок, зачастую выбирая поучительные сюжеты: размышляла о важности образования, о верности в браке и добродетели женщин. Сегодня в Театре имени Янки Купалы идет спектакль «Выкраданне Еўропы, альбо Тэатр Уршулі Радзвіл», посвященный придворному театру Франтишки.

Саломея Русецкая (1718-1760)

Саломея Русецкая родилась на Новогрудчине. Когда девушке было 14 лет, ее выдали замуж за врача-окулиста, с которым она вскоре уехала в Стамбул. Саломея сперва лишь помогала мужу, а потом и сама стала практикующим врачом. Но Русецкая ненадолго задержалась на турецкой земле, вскоре она отправилась в путешествие, побывала в самых разных и далеких странах, всюду с ней случались невероятные приключения, а врачебные навыки помогали ей выходить из сложных ситуаций.

Свою жизнь, невероятные истории, что с ней приключились, людей, которых она встречала, Саломея описала в романе «Авантюры моей жизни». Вместе со своей биографией она описала в книге также быт и нравы разных народов, методы лечения некоторых болезней. Сегодня роман Саломеи является уникальным образцом эпистолярного жанра того периода.

Эмилия Плятер (1806-1831)

Эмилия Плятер – графиня и революционерка, которая стала известна как белорусская Жанна д’Арк. Усадьба Плятер располагалась на Витебщине. В 1830-х годах 25-летняя девушка, которая была прекрасной наездницей, хорошим стрелком и фехтовальщицей, сама организовала партизанский отряд и повела его в бой. Девушка успела получить даже звание капитана, но неожиданно заболела и умерла.

Помимо революционной деятельности она всегда увлекалась народным творчеством. Плятер активно собирала белорусский фольклор, записывала народные песни, стихи, учила танцы, и сама любила все это исполнять. Народные мелодии она переносила на фортепиано, а иногда даже сама пыталась писать стихи на белорусском языке.

Гелена Скирмунт (1827-1874)

Гелена Скирмунт, племянница Наполеона Орды, родилась на Пинщине и уже в детстве удивляла учителей по живописи своим талантом. Несмотря на то, что всю жизнь она страдала от болезни глаз, несколько раз оказывалась в ссылке из-за участия в восстании 1863 года, она никогда не оставляла творчество. Чаще всего она писала портреты, а однажды даже скопировала почитаемую Юровичскую икону Божьей Матери.

В дополнение к живописи со временем пришла скульптура. Женщины в те времена не занимались этим ремеслом, желание Гелены стать скульптором оказалось смелым и даже дерзким. Но, тем не менее, она стала лепить скульптуры из гипса, делать медальоны. А одна из ее самых знаменитых работ – набор шахмат, где вместо привычных фигурок появились исторические персонажи, участники польско-турецкой войны.

Каммила Марцинкевич (1837-1887)

Тяга к творчеству досталась Камилле в наследство от ее отца, классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича. Девушка входила в театральную труппу отца, выступала в первой белорусской опере «Сялянка», но больше всего проявила себя как талантливая пианистка.

Она гастролировала как на Родине, так и за рубежом. Сама писала музыкальные произведения, которые быстро подхватывала публика, и они часто звучали на домашних или публичных концертах. Ее основной деятельностью было преподавание музыки. Она работала в Минске, даже организовала в городе школу для бедных детей. Камилла активно включилась в революционную деятельность в 1860-х годах и за антиправительскую деятельность была насильно отправлена в палату для умалишенных. Но жители Минска встали на ее защиту, и после митингов Марцинкевич выпустили на свободу.

Элиза Ожешка (1841-1910)

Элиза Ожешка родилась на Гродненщине в семье богатого и хорошо образованного помещика. Она много читала, изучала иностранные языки, музыку, живопись и понемногу училась писать литературные произведения сама. Сегодня с именем Элизы неразрывно связаны ее самые известные произведения «Хам» и «Над Неманом», которые стали классикой белорусской литературы.

Ожешка также увлекалась лекарственными травами, собирала их и даже написала книгу о растениях родного края. Писательница не осталась в стороне и от революции 1860-х, к тому же она активно занималась общественной деятельностью и много сделала на благо Гродно, где сегодня работает ее дом-музей.

Алоиза Пашкевич (Цётка) (1876-1916)

Алоиза Пашкевич одинаково известна и как общественно-политический деятель, и как талантливая поэтесса. Пока она занималась пропагандой и была одним из руководителей Белорусской Социалистической громады, она находила время и для творчества, особенно для написания стихов. Вышло несколько ее сборников: «Хрэст на свабоду», «Скрыпка беларуская». Также она написала книгу для детей «Першае чытанне для дзетак беларусаў».

Цётка работала сестрой милосердия, в возрасте 40 лет заболела тифом и умерла.

Софья Федорович (1893-1953)

Софья Федорович родилась в Минске, и уже с детства знала, что хочет обучаться живописи. Она училась в Санкт-Петербурге, Кракове, Москве. В возрасте 27 лет переехала в Англию и стала художником постоянной английской балетной труппы. Она оформила 25 балетов, 4 оперы и 2 пьесы.

Сегодня Софью называют основоположницей сценических традиций современного английского балета. Выставки ее работ с успехом проходили во французских, шотландских и английских городах.

Стефания Станюта (1905-2000)

Стефания Станюта родилась в Минске в семье художника. Сначала она пробовала себя как хористка, танцовщица, статистка, а в 16 лет сыграла первую роль в театре. Девушка получила театральное образование в Москве, но всю жизнь работала в минском Театре имени Янки Купалы. На сцене она исполнила больше 200 ролей и была невероятно любима зрителями.

Когда актрисе было 53 года, ей впервые предложили сняться в кино. Сегодня особенно известна ее роль в фильме «Прощание».