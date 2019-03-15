Выживший в мечети в Новой Зеландии: Слышал более 50 выстрелов 15.03.2019, 13:07

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Свидетели теракта рассказывают о нападении.

Один из свидетелей теракта в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, слышал более полусотни выстрелов.

Об этом сообщает местное издание Nzherald.

"Я просто бежал как можно быстрее через забор к Hagley Park, я не остановился. Выстрелы звучали как поп, поп, поп... Я слышал более 50 (выстрелов – ред.)", – рассказал свидетель-подросток.

Другой свидетель сказал, что он бежал, спасая свою жизнь, поскольку его друзья были застрелены в мечети.

Ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.