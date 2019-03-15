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Белорус выпустил книгу о том, как «Песняры» боролись с советской цензурой

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  • 15.03.2019, 13:28
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Владислав Мисевич
Фото: Facebook

Книгу о легендарном белорусском коллективе писали четыре года.

В Беларуси стартовали продажи книги «Песняры – я роман с продолженьем пишу…». Ее написал экс-участник ансамбля Владислав Мисевич, который до сих выступает вместе с «Белорусскими песнярами», пишет kyky.org.

О чем книга 

Рассказ о легендарных «Песнярах» на 500 страницах описывает, что происходило с беларуским ВИА №1 с конца 60-х до конца 90-х годов. Почему их поездку в Америку назвали  «русским вторжением на западном рок-фронте», как беларуские музыканты боролись с советской цензурой. И почему в 1998 году культовый ансамбль распался, а два лидера – Владимир Мулявин и Владислав Мисевич – прекратили общение. 

«Работа над книгой длилась около четырех лет – все-таки надо было охватить, вспомнить больше полувека. Я старался быть максимально честным и ориентированным на факты даже при рассказе о самых острых ситуациях в истории «Песняров». Не стал скрывать и то, что погубило многих участников ансамбля – пьянство. Не зря изначально хотели назвать книгу «Так было...», – рассказал автор Владислав Мисевич. 

Книгу о «Песнярах» выпустили к большой дате: 1 сентября этого года будет 50 лет со дня основания ансамбля. Владимир написал ее при помощи белорусского журналиста Сергея Трефилова. Заказать себе экземпляр за 42 рубля можно здесь


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