Стало известно, какой будет погода на выходных 15.03.2019, 13:36

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларусь придет потепление.

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. В субботу прогнозируют сильный ветер и облачную погоду, а уже в воскресенье максимальная температура днем по юго-западу страны повысится до +13…16°С, сообщили в Белгидромет Минприроды.

В субботу, 16 марта, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты циклона, который будет смещаться через территорию нашей страны, ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки в основном в виде дождя, но ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, а по юго-западу республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+4°С, максимальная температура днем +3…8°С.

В воскресенье, 17 марта, ночью на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем на территорию республики начнет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы, местами, преимущественно по западу страны, пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+4°С, максимальная температура днем +6…12°С, по юго-западу страны она повысится до +13…16°С.

В понедельник, 18 марта, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +1… 7 °C, максимальная температура днем +7 +13°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +14…16°С.