В Минске активист дважды поставил на место «доброжелателя» в штатском 5 15.03.2019, 14:39

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Денис Кобрусев

Незнакомец «сами знаете откуда» интересовался деятельностью участника акций против уплотнения.

Координатор инициативы «Город для горожан» Денис Кобрусев сообщил, что его общественной деятельностью дважды интересовался неизвестный в штатском, передает «Радыё Свабода».

Незнакомец не представился, но сказал Денису Кобрусева, что он «сами знаете откуда».

Вчера вечером в Минске, когда Денис Кобрусев возвращался домой, незнакомец пытался поговорить об общественной деятельности Дениса.

Сегодня была еще одна такая попытка, когда активист вышел из подъезда.

«Вчера подходил познакомиться по возвращении домой. Я ответил, что мне с ним не о чем говорить, что мы ничего противозаконного не делаем. На этом все закончилось. Но сегодня утром, когда вышел из подъезда, из припаркованного автомобиля вышел тот же самый человек и направился ко мне с той же самой целью – предложить знакомство. Я ретировался в подъезд, позвонил друзьям, чтобы они приехали и были свидетелями, чтобы можно было сфотографировать и вызвать милицию. Но через десять минут авто уехало», - рассказал активист.

По словам Дениса Кобрусева, представители спецслужб любят заводить контакты с людьми с активной гражданской позиции. Либо ищут агентов, либо это попытка «какого-то давления».

По словам Дениса Кобрусева, когда начиналась уплотнения застройки Минска, на митинги собирались по 300-400 человек, активист выступал на них с мегафоном.

«Тогда никаких попыток не было. И сейчас это выглядит еще более удивительным, так как мы перешли на более экспертную работу. Я могу это связывать только с тем, что за десять лет влияние нашей организации выросло», - сказал Денис Кобрусев.