Первая белорусская криптобиржа работает в загадочном режиме 4 15.03.2019, 15:05

Секретная криптобиржа обещает заработать в «ближайшее время».

Первая белорусская криптобиржа «Карренси Ком Бел» за три месяца своей работы в режиме закрытого бета-тестирования набрала 140 тысяч заявок от потенциальных пользователей, сообщили Office Life в компании.

Как пояснили в «Карренси Ком Бел», наличие очереди объясняется требованиями законодательства по проверке документов и идентификации пользователей.

На практике корреспондентпопытался получить доступ к биржевым торгам. Никаких идентификационных данных у него запрошено не было. В ответ робот «Карренси Ком Бел» выслал электронное письмо, уведомлявшее, что заявка на регистрацию принята и что в очереди находятся более 12 тысяч человек. И что позже будет выслано специальное приглашение. Также было предложено поделиться ссылкой на сайт биржи с друзьями в социальных сетях, чтобы получить более ранний доступ к инструментам биржи.

В компании утверждают, что ежедневно высылают сотни приглашений на доступ к системе клиентам из листа ожидания.

На запрос о начале работы биржи в компании ответили, что планируют выйти в открытый релиз «в ближайшее время», и тогда все желающие после прохождения процедуры регистрации смогут стать клиентами компании.

Также потенциальным клиентам, кроме проверки личности и идентификации интернет-адресов входа на платформу, будет предложено ответить на вопросы для определения уровня компетенций в сфере криптовалют и финансов корреспондент попросил выслать эти вопросы для тестирования, однако компания от этого воздержалась.

Судя по тому, что инфраструктурным партнером «Карренси Ком Бел» выступает английская/кипрская компания «Капитал.ком», специализирующаяся на рискованных финансовых спекуляциях, тестовые вопросы белорусской криптобиржи могут опираться на матрицу именно этой фирмы. Их вопросы касаются в основном специфических финансовых терминов, связанных с биржевыми торгами, индексами, форекс-рынком и т. п. Но иногда попадаются забавные, например, составители тестовых заданий просят определить уровень ликвидности различных финансовых инструментов, называя в качестве одной из «подсказок» билеты на концерт известного американского рэпера.

В «Карренси Ком Бел» сообщили, что для больших транзакций они запрашивают подтверждение источника средств. Также проверяют чистоту денег, выводимых на криптобиржу. «Мы также проверяем информацию, предоставленную службами по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и идентификации клиентов (KYC)», — ответили на наш запрос в компании.

По сути, это означает, что «Карренси Ком Бел» стала первой частной белорусской компанией, получившей доступ к закрытым базам данных силовых ведомств и судебной системы. Напомним, национальным координатором в сфере следования стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выступает Комитет госконтроля.

Корреспондет также поинтересовался, почему служба поддержки «Карренси Ком Бел» размещена на Кипре. Соответствующий номер с кипрским телефонным кодом и уточнением кипрского часового пояса размещен на сайте криптобиржи. Звонящих туда приветствует автоответчик, предлагающий оставить свои контактные данные для обратной связи. Однако в официальном ответе компания заверила, что их служба поддержки находится в минском офисе.