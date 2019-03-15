США: У ИГИЛ осталось несколько сотен бойцов после финальной битвы в Сирии 2 15.03.2019, 15:06

Террористы удерживают меньше квадратного километра в битве за последний сирийский анклав.

Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, пишет "Европейская правда" cо ссылкой на Reuters.

"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.

Он сказал, что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.