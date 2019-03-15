США: У ИГИЛ осталось несколько сотен бойцов после финальной битвы в Сирии

США: У ИГИЛ осталось несколько сотен бойцов после финальной битвы в Сирии2
- 15.03.2019, 15:06
Террористы удерживают меньше квадратного километра в битве за последний сирийский анклав.
Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, пишет "Европейская правда" cо ссылкой на Reuters.
"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.
Он сказал, что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.