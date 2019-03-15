В Киеве у российского посольства открыли сквер имени Бориса Немцова 15.03.2019, 15:37

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Решение увековечить память российского политика принял Киевский городской совет.

В Киеве в пятницу, 15 марта, официально открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова. На церемонию пришли председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, дочь Бориса Немцова Жанна, мэр Киева Виталий Кличко, а также украинские депутаты - друзья политика, передает корреспондент "Немецкой волны".

Однажды "посольство РФ будет гордиться" тем, что именно рядом с ним находится сквер имени Немцова, заявил Кличко. Городской совет украинской столицы принял решение назвать сквер около российского диппредставительства в Киеве именем убитого политика в ноябре 2018 года.

Заказчики преступления не найдены

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, однако заказчики убийства не найдены до сих пор.

Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе. По информации корреспондента, собраны все необходимые документы для открытия сквера в канадском Торонто.

Кроме того, аналогичные инициативы запущены в Лондоне и Варшаве. Мемориальные доски в память о Борисе Немцове установлены на домах в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.