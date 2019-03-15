В чем главная польза вина 5 15.03.2019, 16:28

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Вино - это не только приятно, но и полезно.

Вино - древнейший напиток, о котором слагали оды. Не случайно, ведь оно довольно полезное. Только выбирать надо сухое вино, с минимальным количеством сахара. И пить не более одного бокала. Тогда тебе станут доступны такие плюсы, пишет edinstvennaya.ua.

Сердце в порядке

Бокал красного вина действует как антиоксидант, что предупреждает онкологические болезни. Но его главное свойство - очищение сосудов, что противостоит возникновению тромбов, снижение уровня холестерина и нормализация давления.

Интересно, что при пониженном давлении лучше пить красное вино, а при повышенном - белое.

Ускорение обмена веществ

Говорят, бокал вина заменяет поход в спортзал. Это не совсем так, но доля правды в этом утверждении все же есть. Вино способствует пищеварению и ускоряет обмен веществ, совсем как мышцы, которые мы наращиваем в спортзале.

Но лучше всего не заменять спортзал бокалом вина, а совмещать.

Отличное настроение

Танины красного вина способствуют поднятию уровня серотонина, гормона счастья. Только не усердствуй, ведь большое количество алкоголя может стать депрессантом.

Как говорили античные мудрецы: отличие яда от лекарства - только в дозировке. Потому бокал мы тебе с чистым сердцем разрешаем.

Крепкий сон

Бокал красного вина перед сном поможет тебе приглушить нервы, накопленные за день, подарит приятную дрему, позволит спать до утра глубоким сном без ночных пробуждений.

Все это - благодаря позитивному влиянию на психику и нормализации давления.