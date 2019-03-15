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Cпортивный клуб Лукашенко будет сотрудничать с арабскими шейхами

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  • 15.03.2019, 16:47
Фото: sportclub.by

Дмитрий Лукашенко посетил Абу-Даби.

Дмитрий Лукашенко встретился с председателем Совета Абу-Даби по спорту шейхом Нахайяном бен Заидом аль-Нахайяном. Был подписан меморандум о сотрудничестве между организациями, пишет "Салiдарнасць".

По приглашению наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна средний сын диктатора в качестве почетного гостя  принял участие в торжественной церемонии открытия Всемирной Специальной Олимпиады.

Наследный принц Абу-Даби в прошлом встречался с Александром Лукашенко и его старшим сыном. Виктор Лукашенко регулярно посещает этап «Формулы-1» в Абу-Даби.


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