Cпортивный клуб Лукашенко будет сотрудничать с арабскими шейхами

Cпортивный клуб Лукашенко будет сотрудничать с арабскими шейхами1
- 15.03.2019, 16:47
Дмитрий Лукашенко посетил Абу-Даби.
Дмитрий Лукашенко встретился с председателем Совета Абу-Даби по спорту шейхом Нахайяном бен Заидом аль-Нахайяном. Был подписан меморандум о сотрудничестве между организациями, пишет "Салiдарнасць".
По приглашению наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна средний сын диктатора в качестве почетного гостя принял участие в торжественной церемонии открытия Всемирной Специальной Олимпиады.
Наследный принц Абу-Даби в прошлом встречался с Александром Лукашенко и его старшим сыном. Виктор Лукашенко регулярно посещает этап «Формулы-1» в Абу-Даби.