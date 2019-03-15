Стрелок из Новой Зеландии работал тренером в спортзале и ездил в КНДР 15.03.2019, 16:53

Брентон Таррант

Что известно об австралийце Брентоне Тарранте.

28-летний австралиец Брентон Таррант, который сегодня расстрелял людей в одной из мечетей новозеландского Крайстчерча и снял это на видео, раньше работал тренером в спортивном зале в австралийском городе Графтон. Об этом в комментарии телеканалу АВС сообщила менеджер спортзала Трейси Грей, пишет "Гордон".

По ее словам, Таррант работал в спортзале с 2009-го по 2011 год. Помимо основной работы он бесплатно занимался с детьми и "был очень увлечен этим".

Грей рассказала, что после того, как Таррант собрал деньги, он отправился путешествовать по странам Европы и Азии. Известно, что мужчина был в КНДР.

Женщина добавила, что Таррант был "образцовым инструктором по фитнесу, который старался изо всех сил помогать людям".

Сегодня произошло нападение в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в Крайстчерче в Новой Зеландии. Изначально сообщалось, что число жертв атаки – от девяти до 27 человек. Позже в полиции сообщили о 49 погибших и 48 раненых. Задержаны четыре человека, одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.