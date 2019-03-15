Депутат от «Единой России»: Я - сын Ичкерии, я не люблю русских генералов 15.03.2019, 17:09

Магомед Ханбиев

Фото: Сайт «Единой России»

Магомед Ханбиев выступил с довольно противоречивым заявлением.

Депутат парламента Чечни от «Единой России», бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев заявил, что не любит русских и не говорит с ними. Об этом политик сказал в прямом эфире в Instagram. Видео с признанием единоросса опубликовал в Twitter оппозиционер Алексей Навальный, пишет znak.com.

«Падишах моего народа — чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время войны в Чечне], — утверждает Ханбиев (перевод с чеченского ФБК Навального). — У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я сын Ичкерии!».

На сайте чеченского отделения «Единой России» говорится, что Магомед Ханбиев является членом фракции партии власти в парламенте Чечни, входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Кадырова, орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

Ичкерия была самопровозглашенной республикой, существовавшей после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР.