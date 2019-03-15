Пока Крым не наш 1 Рефат Чубаров

15.03.2019, 18:27

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РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Украинцы ценой жизни тысяч солдат убедили Европу консолидировать свои позиции по оккупированному полуострову.

России не удалось убедить международное сообщество в том, что ее действия по вооруженному вторжению в Крым опираются на международное право. И это все, поверьте, было бы невозможно без самого украинского народа. Украинцы ценой жизни тысяч солдат убедили Европу консолидировать свои позиции по Крыму, иначе европейские усилия сдулись бы за первых два года.

Но то, что оккупация длится пять лет, превышает все плюсы.

В первую очередь Россия максимально укрепляет Крым как свой форпост. Это территория, с помощью которой она может максимально влиять на южном фланге НАТО. Это влияние охватывает не только бассейн Черного моря, но и Средиземное море.

Во-вторых, ей на этой территории не нужны люди, которые не соглашаются с оккупацией. Такие люди должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивания, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели.

Одновременно Россия заселяет Крым своими гражданами, и не столько потому, что ей без них там не обойтись. Это как дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, а ее даже в Кремле уже давно не исключают. Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньшее, чем все это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что‑то сделать.

Я использую самые осторожные подсчеты — россиян в Крыму до 500 тыс. человек. В Севастополе – около 200 тыс. новых жителей. В основном это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур. Но уже есть немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, достаточно отличные по процентам.

Россия де-факто максимально расширяет зону своего военного присутствия в Черном море за счет оккупированных территорий Грузии и Украины. Если в ближайшее время НАТО не сможет найти адекватные ответы на это расширение, Черное море станет русским морем. И это уже понимают ряд черноморских государств, таких как Румыния, Болгария.

В Румынии модернизируются взлетные полосы для современных американских самолетов, возможно, в Констанце будет новый причал для военных кораблей. Эти действия РФ воспринимает как угрозу для себя и заявляет о том, что их ракеты нацелены на эти объекты. Россия здесь не церемонится. Крылатые ракеты, установленные на территории Крыма и на кораблях Черноморского флота, позволяют спокойно достигать этих целей в Румынии, Болгарии и Турции.

Как и СССР, Россия старается декларировать уважение прав народов, чтобы успокоить всех, а потом делает противоположное. Например, оккупационные власти ввели в Крыму три государственных языка — русский, украинский и крымскотатарский, а буквально через несколько месяцев полностью ликвидировали украинские школы.

Или размытие крымскотатарских классов в школах. Там родителям настоятельно рекомендуют в графе "Желаете ли вы, чтобы были классы с крымскотатарским языком обучения?" поставить прочерк, потому что, мол, не хватает учителей.

При этом Россия всегда помогает людям не обманываться. Например, недавний крымский учебник истории, в котором были повторены все обвинения НКВД времен Второй мировой войны к крымским татарам о коллаборации. Очень трудно было бы представить более отрезвляющее для крымских татар действие, чем этот учебник.

Нет механизмов, которые позволяли бы кардинально облегчить положение политзаключенных за исключением деоккупации. Даже если удается облегчить нахождение в заключении или освободить человека, то это лишь в тех случаях, когда российская сторона получает от этого серьезные дивиденды.

Мы должны понимать, что это всегда будет не решение проблем конкретного политзаключенного, а решение проблем российских властей, которые нас шантажируют жизнями наших людей. И я считаю, что это крайне мучительно.

Рефат Чубаров, "Новое время"