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Михаил Гордейчук отличился дублем в чемпионате Казахстана

  • 15.03.2019, 17:35
Фото: fctobol.kz

Белорусский футболист «Тобола» вышел на замену и изменил ход матча.

В матче второго тура чемпионата Казахстана "Тобол", за который выступает белорусский нападающий Михаил Гордейчук, дома нанес поражение "Таразу" — 4:1, пишет "Прессбол".

У победителей второй и третий мячи провел Гордейчук, вышедший на замену на 57-й минуте.

Тобол — Тараз — 4:1

Голы: 1:0 — Нургалиев (31, с пенальти). 2:0 — Гордейчук (62). 3:0 — Гордейчук (75). 3:1 — Лобжанидзе (83). 4:1 — Турысбек (89).

Набрав максимально возможные 6 очков, "Тобол" с разницей мячей 7-1 возглавил таблицу чемпионата Казахстана.


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