В Индии снимут ремейк культового фильма «Форрест Гамп» 15.03.2019, 17:38

Начало съемок ожидается осенью этого года.

В Индии намерены снять ремейк культового фильма "Форрест Гамп", режиссером которого был Роберт Земекис, пишет segodnya.ua.

Сообщается, что главную роль в индийском варианте сыграет актер и режиссер Аамир Хан, которую в оригинальной ленте сыграл Том Хэнкс.

Режиссером фильма выступит индийский постановщик Адваит Чандан. Индийский "Форрест Гамп" выйдет на хинди под названием Lal Singh Chadha. Начало съемок ожидается осенью 2019 года.

Стоит отметить, что оригинальная картина была удостоена шести статуэток "Оскар", в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.