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Большинство немцев хочет, чтобы Меркель оставалась канцлером

  • 15.03.2019, 18:37
Ангела Меркель
Фото: DPA/AFP

Канцлер Германии может сохранить свой пост до 2021 года.

59% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса ADR (перевод - «Европейская правда»).

На сегодня 52% респондентов удовлетворены или очень удовлетворены работой Меркель. В течение прошлого года поддержка Меркель колебалась в пределах 44-57%.

Ее поддержка даже выросла на два процента по сравнению с последним опросом в декабре.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую 7 декабря вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС), также выступала за то, чтобы нынешний канцлер сохранила свой пост до 2021 года.


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