Хуан Гуаидо: Россия и Китай не поддерживают режим Мадуро 3 15.03.2019, 18:47

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Хуан Гуаидо

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

По мнению президента Венесуэлы, Пекин и Москва защищают собственные бизнес-интересы в этой стране.

Президент Венесуэлы заявил, что Россия и Китай не поддерживают режим Николаса Мадуро. Хуан Гуаидо сказал об этом в четверг на митинге сторонников оппозиции в Каракасе, передает «Голос Америки».

По словам Гуаидо, Пекин и Москва просто преследуют свои бизнес-интересы в Венесуэле.

Хотя многие западные страны, включая США, признали Гуаидо в качестве легитимного президента Венесуэлы, Россия и Китай продолжают выражать поддержку Николасу Мадуро.

«Они (правительство Мадуро) изолированы; они не могут решить проблемы, которые сами же и создали; у них нет союзников в мире. Неверно утверждать, что Россия и Китай вместе с ними, это большая ошибка. У них никого нет. Они (Россия и Китай) очень четко понимают, в чем заключаются их интересы, и это действительно так, я это прекрасно понимаю. Как и все страны, они также должны понимать, что единственная защита граждан - это верховенство закона», - заявил Хуан Гуаидо.

Мадуро отказывается уступать власть, несмотря острую нехватку в стране продовольствия, воды и электричества. Он заявляет, что является «жертвой заговора» Соединенных Штатов.

Ранее в этом месяце США усилили давление на власти Венесуэлы, наложив санкции на шесть высокопоставленных сотрудников службы безопасности, а также аннулировав визы десяткам других высокопоставленных чиновников в дополнение к предыдущим санкциям.

За последние 10 лет правящий режим получил от Китая более 50 млрд долларов в виде займов в обмен на нефть. Россия также подписала с Венесуэлой миллиардные сделки по созданию совместных предприятий в сфере нефтедобычи.