Десятки тысяч протестующих призывают правительство Алжира уйти в отставку 1 15.03.2019, 19:23

Фото: KERA news

Участники протеста в столице Алжира требуют изменений политической системы.

В Алжире продолжаются протесты против действующего президента Абдельазиза Бутефлики и правительства. Десятки тысяч человек вышли на демонстрации на крупнейших площадях в столице североафриканской страны в пятницу, 15 марта, пишет «Немецкая волна».

Манифестанты призывают к фундаментальным изменениям политической системы, в том числе к отставке правительства.

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни человек, а старейший музей Алжира был ограблен.

11 марта глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. Кроме того, алжирский президент заявил о предстоящих "значительных изменениях в формировании правительства" и назначил глава МВД Алжира премьер-министром страны.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.