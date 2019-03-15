«Куда тратятся деньги, которые платим за коммунальные услуги?» 4 15.03.2019, 19:34

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Витебчане возмущаются работой коммунальных служб города.

Читатели «Витебского курьера» прислали в редакцию фотографии самых замусоренных мест Витебска. Снимки более 10 уголков города, которые иллюстрируют работы служб ЖКХ ненадлежащего качества. Вот наиболее яркие примеры.

1. Фотографии сделаны Еленой 10 марта возле дома №5 на улице Чкалова

Витебчанка уже несколько раз писала о состоянии двора и детской площадки по этому адресу, но «положение все печальнее и печальнее»:

- В центре города живем, как в центре свалки. Такое ощущение, что коммунальные службы находятся в противостоянии, кто дольше продержится и не махнет веником. Меня возмущают популистские разглагольствования некоторых граждан и чиновников, мол чисто там, где не сорят или выйдите и уберите сами…

Да если бы только дворы! А во что превратился город? Наш любимый и уютный, когда-то славившийся чистотой Витебск. Просто ужасает санитарное состояние улиц, даже центральных.

2. Сергей 10 марта сфотографировал свалку возле дома 63/3 на улице Правды.

Мужчина говорит, что он против заваривания мусоропроводов. А кому понравится, что «во дворе постоянный срач»:

- Вопрос к тем, кто говорит о том, что мусоропровод в 9-ти этажном «человейнике» — это рассадник тараканов и другой антисанитарии. Куда тратятся деньги, которые вы платите за коммунальные услуги? И сколько раз за год должна проводиться санитарная обработка?

3. Людмила 10 марта прислала снимки придомовой территории домов №16, 16А, 18, 18А, 20 по улице Жесткова, которые говорят сами за себя.

4. Еще одна читательница решила показать, как «наш город погряз в грязи»:

- Все остановки и улицы страшно замусорены мусором и окурками. Не убраны даже прошлогодние листья. Если так будет продолжаться, то нам грозит экологическая катастрофа.

Кроме того, витебчане писали о мусорных кучах на Марковщине, практически в любом дворе на проспекте Фрунзе, о свалках на контейнерных площадках на улице Смоленской. В довершение всего утверждали, что «Билево все загажено».

- Наша улица Генерала Ивановского вообще заброшена. Транспорт сняли. Автобусы №5 и № 32 ходят пару раз в день. Зато пустили маршрутки — богатые мы тут ездить на работу. И идут люди пешком с малыми детьми через поле. Благо хоть снег растаял, можно пройти, — написала Наталья.

Нужно отметить, что фотографии из разных районов города практически не отличаются. Как и не отличаются требования горожан:

- Верните дворника в домоуправление!