Фотофакт: Гродненцы массово вышли на акцию против декрета о «тунеядцах» 5 15.03.2019, 19:50

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фото: hrodna.life

Яркая акция прошла ровно два года назад.

Два года назад в День конституции 15 марта в центре Гродно прошла акция протеста. Около 800 гродненцев высказали своё недовольство властям в связи с принятием “закона о тунеядцах”, пишет сайт hrodna.life.

Организаторы акции протеста были задержаны в преддверии акции. Их осудили на 13-15 суток, другие активисты получили штрафы. В итоге было осуждено 12 человек.

Несмотря на отсутствие лидеров, в парк Жилибера 15 марта пришло несколько сотен человек. Протестующие отправились на площадь Ленина к зданию горисполкома, там к ним присоединились еще люди.

На площади Ленина к протестующим «для диалог»а вышли представители Гродненского горисполкома и пригласили заинтересованных в актовый зал. Несколько человек пошли в горисполком, остальные остались на площади, но вскоре разошлись. После акции были задержаны несколько человек.

Акция 15 марта была самой массовой из акций против “декрета о тунеядцах”, которые проходили в Гродно в зимой и весной 2017 года. Акции протеста прошли тогда по всей стране.