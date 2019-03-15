56-летний экс-служащий банка: Еле устроился простым рабочим 4 15.03.2019, 20:19

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В Беларуси идет постоянное сокращение работников.

В Беларуси идет постоянное сокращение работников с учреждений и предприятий. Особенно катастрофически для белорусов потерять работу в более зрелом возрасте при отсутствии социально-экономической поддержки от государства, передает «Радыё Рацыя».

Более молодые и здоровые уезжают из страны, а если тебе, к примеру, 56 и начинает подводить здоровье, то ситуация патовая, говорит бывший служащий банка Олег Иванович, которому посчастливилось устроиться рабочим:

- Каждый наниматель, владея ситуацией на рынке труда, знает: зачем ему брать 56-летнего, когда у него очередь из 30-летних стоит. Соответственно и зарплату предлагают 400-450 рублей (200 долларов), и люди соглашаются, так как выхода нет. Теперь я устроился на одно из предприятий, что далось мне очень непросто, простым рабочим.

По словам Олега Ивановича, переучиваться на более-менее востребованную работу можно только за свои деньги, с которыми у тех, кто потерял работу, проблемы. Поиски работы ложатся на плечи самих безработных, даже если вы стоите на бирже по безработице.

При рабочем стаже 39 лет и с высшим образованием чувствуешь себя ненужным, выжатым и выброшенным.