Выборы президента в Украине: данные свежего соцопроса 5 15.03.2019, 20:23

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фото с сайта segodnya.ua

Названа тройка лидеров.

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то среди тех, кто определился и придет на участки, за Владимира Зеленского проголосует 24,9%, за Юлию Тимошенко - 19%, за Петра Порошенко — 17,3%, пишет «Апостроф».

Таковы результаты исследования общественного мнения на пресс-конференции «Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта", которое презентовали координатор исследовательских проектов «Украинского социологического портала» Артем Горбенко, политический консультант Николай Спиридонов и политолог Виктор Савинов.

«С конца февраля лидер президентского рейтинга не изменился. Среди тех, кто определился и придет на выборы, 24,9% готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского. На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 19%, Петр Порошенко отстает менее чем на 2% (17,3%). Вторую тройку лидеров возглавляет Анатолий Гриценко с 10,6%, за ним следуют Юрий Бойко с 9% и Олег Ляшко с 5,4%. Здесь тоже почти ничего не изменилось, несмотря на объединительные процессе в состоянии оппозиционных и демократических сил». - рассказал Горбенко.

По словам политического консультанта Николая Спиридонова, интересные изменения произошли с рейтингами кандидатов, которые замыкают первую десятку избирательного списка.

«Виталий Скоцик догнал Игоря Смешко и почти догнал Александра Вилкула. У Вилкула - 3,1%, а у Смешко и Скоцика - по 2,5% голосов. Это дает основания полагать, что кандидаты, которые ведут активную избирательную кампанию, могут рассчитывать на увеличение своей узнаваемости и доли сторонников среди избирателей. Для них это важно, поскольку они рассчитывают на успех в выборах в Верховную Раду Украины в октябре этого года. Тот же Виталий Скоцик, несмотря на то, что перестал быть лидером Аграрной партии и пошел на президентские выборы самовыдвиженцем, смог заметно нарастить свой рейтинг. Вероятно, это стало результатом правильно выбранной избирательной стратегии и активной личного присутствия на страницах центральных и местных газет и на теле- и радиоканалах, где он, в частности, публично полемизировал с Балашовым, Данилюком, Шевченко и другими кандидатами. Для многих избирателей Виталий Скоцик является «новым лицом» в украинской политике, а потому привлекает их внимание и своей личностью, и предвыборной программой. Также похоже, что ему удалось показать себя еще и эффективным коммуникатором с западными партнерами: в Украине многим стало известно о его успешные дебаты в Европарламенте и интервью зарубежным СМИ », - подчеркнул политический консультант.

Общенациональное исследование «Электоральные предпочтения украинцев» проводилось с 7 по 13 марта 2019 во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью (face-to-face). Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2%.