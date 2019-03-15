Видеофакт: В Могилеве пятеро спасателей снимали с дерева кота 4 15.03.2019, 20:28

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В операции непосредственно участвовали только двое сотрудников МЧС.

14 марта в Могилеве сотрудники МЧС сняли с дерева кота. Видео сделала местная жительница Анастасия Волкова и выложила в паблик "Могилев real", пишет сайт horki.info.

Девушка подписала ролик так: "Дорогие жители Могилева, не вызывайте МЧС по таким пустякам. Коты как залезли на дерево, так они и сами слезут. А то понадобится МЧС на более чрезвычайной ситуации, а они вам котиков снимают с деревьев. МЧС молодцы – сняли кота".