Норвежский защитник Эмил Йонассен подписал контракт с БАТЭ 15.03.2019, 20:55

Эмил Йонассен

фото: fcbate.by

Он - воспитанник старейшего норвежского футбольного клуба «Одд».

Футболист Эмил Йонассен родился в городе Шиене, расположенном в юго-восточной части страны, в 150 километрах от Осло, пишет «Прессбол».

Является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба "Одд" из родного Шиена. За основную команду дебютировал в 17 лет — 26 сентября 2010-го (вышел на замену в поединке с "Сандефьордом" — 5:0). Со следующего года стал игроком основной обоймы — и выступал за "Одд" в течение шести сезонов (2010-15).

В 2016-м Эмил перебрался в "Буде/Глимт", где и провел три следующих года.

Параллельно выступлениям за "Одд" и "Буде/Глимт" Йонассен играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии (около полусотни матчей).