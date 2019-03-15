Могилевчанин получил жировку на $422 1 15.03.2019, 21:16

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фото с сайта mogilev.online

Его не было дома, когда к нему пришли с проверкой счетчиков.

«Была проверка счетчиков , но никого не было дома , показания написали с головы. Итог», — так описал свою ситуацию подписчик сообщества «Могилев Live» Артем Рубанов. Итог действительно впечатляющий, пишет mogilev.online.

«С головы» коммунальники взяли почти 393 кубометра израсходованной холодной воды. В графе жировки «К оплате» стоит впечатляющая сумма 898 рублей 45 копеек - почти 422 доллара.

Впрочем, по словам автора фото, в ситуации ему пообещали разобраться. Дозвонившись с 19-го раза, могилевчанин получил заверение, что 19-го марта к нему приедут и переснимут показания.