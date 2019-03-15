Чийгоз в ООН: Крым сегодня – территория ужаса 15.03.2019, 21:28

Ахтем Чийгоз

Фото: EPA

Международное сообщество должно применить механизмы для защиты мирных граждан в оккупированном Крыму.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Совете Безопасности ООН 15 марта призвал международное сообщество применить механизмы для защиты мирных граждан в оккупированном Крыму. Видео опубликовал канал "112 Украина", пишет «Гордон».

"То, что Россия поступила таким путем, – это была месть. Месть нашим гражданам в Крыму за то, что хотят жить свободно и в мире, за то, что хотят быть с Украиной", – заявил он. По словам Чийгоза, это была месть Украине за то, что она "решила быть со всеми цивилизованными странами вместе, бороться за свое будущее и жить свободно".

"Я на русском языке говорю, и я вижу, как улыбаются представители России, и хочу напомнить и утвердительно заявить, что эти преступления, совершаемые сегодня в Украине и в Крыму, – вы будете за них отвечать. Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей, мы вам не простим сиротство наших детей. И ту месть, которую сегодня вы в виде террора осуществляете на моей родине против мирных жителей, мы никогда вам не простим", – сказал Чийгоз.

Он заявил, что Россия будет за это отвечать, "сколько бы времени ни прошло".

"Я живой свидетель того, как вы пытаетесь сломать людей. То, что там находятся сотни людей в тюрьмах и не соглашаются с вашей позицией, потому что у них есть честь и достоинство в отличие от вас. Даже сегодня, когда мы здесь сидим, у этой трагедии в Крыму есть продолжение. Ни один из наших граждан Украины в Крыму не может жить спокойно и думать о завтрашнем дне", – сказал он.

По словам замглавы Меджлиса, Крым "захватывали не для того, чтобы сделать его привлекательным и тем более соблюдать стандартные права человека".

Крым сегодня – это территория ужаса. Крым – это территория дестабилизации ситуации во всем Черноморском бассейне, в Евросоюзе. Мы очень надеемся – мы – это сотни тысяч граждан Украины в Крыму – на то, что вы не спустите преступнику XXI века [президенту РФ Владимиру] Путину его насилие над мирными жителями. Что вы примените все механизмы, а их достаточно в руках международного сообщества, для защиты мирных граждан. Мы надеемся, в своей мирной борьбе теряя свои жизни как на востоке Украины, так и в Крыму, что эта трагедия скоро закончится, что мы будем снова свободными и вместе с вами сможем строить цивилизованный мир", – заявил Чийгоз.

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.