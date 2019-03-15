16 марта: какой завтра праздник и что можно делать в этот день
- 15.03.2019, 21:39
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Несколько народных примет на 16 марта.
16 марта – 75-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 290 дней. Православная церковь почитает память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 16 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 16 марта.
16 марта: какой православный праздник
В православной церкви 16 марта отмечается день святого Зоила, мучеников Василиска и Евтропия. Кстати, про последних в народе говорили: "Василиск и Евтропий снег топят". Действительно, именно 16 марта очень явственно чувствовался приход весны.
Приметы на 16 марта
Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будет молодой и красиво – так часто поступали девушки.
После заката нельзя мусор выносить, иначе, в соответствии с приметами, свое счастье выбросишь.
Нельзя брать и давать деньги в долг 16 марта после захода солнца, поскольку в долгах будешь весь год.
Нужно именно 16 марта осенить крестным знамением входную дверь в доме, ворота, окна и очаг – это позволит защитить себя и близких от злых сил.
Если в этот день синицы весело щебечут – ждите потепления.
Дикие гуси пролетают – весенние паводки скоро начнутся.
А если птицы летят низко, то будет мелководье.