16 марта: какой завтра праздник и что можно делать в этот день 15.03.2019, 21:39

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Фото: Pixabay

Несколько народных примет на 16 марта.

16 марта – 75-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 290 дней. Православная церковь почитает память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 16 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 16 марта.

16 марта: какой православный праздник

В православной церкви 16 марта отмечается день святого Зоила, мучеников Василиска и Евтропия. Кстати, про последних в народе говорили: "Василиск и Евтропий снег топят". Действительно, именно 16 марта очень явственно чувствовался приход весны.

Приметы на 16 марта

Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будет молодой и красиво – так часто поступали девушки.

После заката нельзя мусор выносить, иначе, в соответствии с приметами, свое счастье выбросишь.

Нельзя брать и давать деньги в долг 16 марта после захода солнца, поскольку в долгах будешь весь год.

Нужно именно 16 марта осенить крестным знамением входную дверь в доме, ворота, окна и очаг – это позволит защитить себя и близких от злых сил.

Если в этот день синицы весело щебечут – ждите потепления.

Дикие гуси пролетают – весенние паводки скоро начнутся.

А если птицы летят низко, то будет мелководье.