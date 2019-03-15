Что чаще всего снится белорусам? 3 15.03.2019, 22:51

Яндекс предоставил топ-10 запросов белорусов о снах.

По таким запросам можно судить, что снится людям чаще всего. К Всемирному дню сна, который отмечается сегодня, 15 марта, Яндекс изучил запросы белорусских пользователей про сны. Для этого были взяли запросы за 2018–2019 годы со словом «снится» и его формами, пишет «Вечерний Бобруйск».

Чаще всего в запросах белорусов про сны фигурирует слово «беременность». Например, пользователи спрашивали, «к чему снится 2 полоски на тесте на беременность» и «к чему снится беременность тройней».

Топ-10 слов из запросов о снах:

- Беременность

- Человек

- Умерший

- Ребенок

- Змея

- Бывшие

- Дом

- Рыба

- Зуб

- Муж