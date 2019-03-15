Под санкции Канады попали Золотов, Сечин и сын Ротенберга 4 15.03.2019, 23:01

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Виктор Золотов

Фото: ТАСС

Также под санкции попали более 10 российских компаний.

Под новые санкции Канады, введенные в отношении России за агрессию против Украины, попали близкие к Кремлю госчиновники и бизнесмены, сообщает «Крым.Реалии».

Как сообщает правительство Канады, в список из 25 человек внесены, в частности, глава банка ВТБ Андрей Костин, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг.

Также под санкции попали более 10 российских компаний, среди которых «Силовые машины» Алексея Мордашова, «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, а также ряд оборонных предприятий.

15 марта Канада ввела санкции против 114 физических и 15 юридических лиц за захват украинских кораблей и военных в Черном море. Европейский союз также официально ввел санкции против российских военных за захват украинских военнослужащих вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Министерство финансов США ввело новые санкции за агрессию России в Черном море. Под санкции попали: 6 физических лиц, 6 российских оборонных компаний и 2 юридических лиц, действующих в Крыму.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. По данным Киева, шесть украинских моряков были ранены.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в столицу России Москву.

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что украинские военнослужащие, захваченные российской ФСБ у берегов аннексированного Крыма, считаются военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.