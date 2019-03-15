Названа страна ЕС с самым высоким уровнем социальной защиты 15.03.2019, 23:16

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Среди основных статей общегосударственных расходов в ЕС «социальная защита» является наиболее важной.

Общегосударственные расходы в Европейском союзе в 2017 году составили 45,8% валового внутреннего продукта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

Как отмечает статистическое ведомство ЕС, эта доля неуклонно снижается с 2012 года, когда она составляла 48,9% от ВВП.

Среди основных статей общегосударственных расходов в ЕС "социальная защита" является наиболее важной и составляет 18,8% ВВП. Далее идут "здоровье" (7,0%), "государственные услуги" (5,8%), "образование" (4,6%) и "экономические вопросы" (4,0%).

Функции "общественный порядок и безопасность" (1,7%), "оборона" (1,3%), "отдых, культура и религия" (1,1%), "охрана окружающей среды" (0,8%) и "жилищно-коммунальные услуги" (0,6%) имеют ограниченный вес в структуре расходов.

По данным Евростата, доля социальной защиты в государственных расходах варьируется в разных странах-членах ЕС от менее 10% ВВП в Ирландии (9,5%) до почти четверти в Финляндии (24,9%). Шесть государств-членов - Финляндия, Франция, Дания, Италия, Австрия и Швеция - тратят не менее 20% ВВП на социальную защиту, а Ирландия, Литва, Мальта, Латвия, Румыния, Чехия и Болгария - менее 13% ВВП.

Показатель фактического индивидуального потребления на душу населения в странах ЕС в 2017 году варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.

Ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.