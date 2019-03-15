Судаленко: Каждый, кто живет в Беларуси, принимает участие в экономике 4 15.03.2019, 23:31

Фото: bortnikau.livejournal.com

Белорусы должны требовать, чтобы их конституционные права были выполнены.

«Меня очень сильно унизило, возмутило то, что меня записали в «тунеядцы». Вызвало кучу не самых хороших эмоций...», - говорит гомельчанка Мария Тарасенко.

Первый процесс домохозяйки против государства. В суде Железнодорожного района Гомеля начался суд по иску Марии Тарасенко к так называемой «тунеядской комиссии», которая внесла ее в базу «незанятых в экономике». Мария требует компенсации морального вреда, передает «Белсат».

«Я требую, чтобы выполняли мои конституционные права - право на труд, а не обязанность. Мне не нужна на данный момент занятость, я занимаюсь семьей, домом, работы достаточно», - говорит Мария Тарасенко, истец.

Деньги в семье Тарасенко зарабатывает муж. Женщина занимается домашним хозяйством и на ее оформлена их квартире, поэтому с января как «тунеядцу» ей начислят повышенную коммуналку.

«Понятно, что термин «незанятые в экономике» притянут за уши, так как каждый, кто живет на территории Беларуси, принимает участие в экономике через оплату косвенных налогов», - считает правозащитник Леонид Судаленко.

Поддержать женщину в суд пришли около полусотни гомельчан. В суде даже «не нашлось» зала, который вместил бы желающих.

«Для людей важно ощущение плеча. Даже если в данный рабочий день здесь будет только тридцать человек, это не значит, что за нами не стоят тысячи людей, которые также недовольны декретом, что сейчас работает в Беларуси», - говорит Андрей Стрижак, представитель истца.

«Если бы сегодня пришло не 40 человек, а 500 тысяч, и вся площадь была занята, и это здание от нашего возмущения качалось, то этого беспорядка не было бы», - говорит активист Владимир Непомнящих.

Результат спора между Марией Тарасенко и «комиссией по содействию занятости населения» и Комитетом труда, занятости и социальной защиты облисполкома станет известен на следующей неделе. Заседание назначили на понедельник.