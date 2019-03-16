10 известных заведений Минска, которые выставлены на продажу 5 16.03.2019, 8:19

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Заведения в Минске открываются, закрываются, меняют собственников.

Стоит отметить, что не все из этих вариантов могут в действительности продаваться. Некоторые владельцы так изучают спрос: публикуют объявления и отслеживают реакцию рынка на свои предложения. Материал подготовлен afisha.tut.by на основе данных сайта о недвижимости realt.by.

Рестобар «Тише Мыши»

Фото: facebook.com/restobar.minsk

Вместе с фирмой продается рестобар на проспекте Победителей «Тише Мыши». Авторы объявления не указали название рестобара, но отметили, что он успешно работает более трех лет. Цена вопроса — 340 тысяч долларов.

Ресторан Piaffer

Фото: gusto.by

Продается ресторан Piaffer в бизнес-центре. Примечательно, что продается сразу все, даже посуда. При этом в объявлении указано важное обстоятельство: продается срочно. Цена значится как «договорная».

Graffiti Bar & Club

Фото: tam.by

Выставлен на продажу и легендарный паб-клуб «Граффити» с 20-летней историей. Хоть в интервью арт-директор клуба Алексей Ожогин отмечал, что продается только площадка, в объявлении о продаже указано, что продается действующий бизнес и бренд. Стоимость можно обсуждать.

Кафе «Камелия»

Фото: dosug.by

На продажу также выставлено большое кафе (1200 квадратных метров) в центре города — «Камелия». Стоимость объекта не указана, авторы объявления сочли нужным лишь уточнить, что аренда (государственная) низкая — «всего» 50 тысяч долларов в месяц. Еще в объявлении сказано, что заведение ориентировано на проведение свадеб, банкетов, корпоративов и поминок. А своим «огромным плюсом» ресторан считает «обеденку» с 12.30 до 15.30.

Помещение ресторана «Александр»

Фото: koko.by

Как и многие другие заведения, элитный ресторан «Александр», который расположен в «доме Чижа» в Троицком предместье, не в первый раз выставлен на продажу. Сегодня за помещение под ресторан на месте «Александра» просят 1,13 миллионов долларов, хотя еще несколько лет назад цена доходила до двух миллионов.

Клуб-ресторан «Гудвин»

Фото: facebook.com/beerclubgoodwin

Собственники решили продать действующий клуб-ресторан «Гудвин» недалеко от Октябрьской площади. Говорят, помещение можно перепрофилировать под любой из разрешенных видов деятельности (административный, торговый и др.). Цена вопроса — миллион долларов.

Помещение кафе «Подкова» (бывш. «Эль Помидоро»)

Фото: tam.by

Продается и помещение кафе «Подкова», что недалеко от железнодорожного вокзала (раньше на этом месте работало кафе «Эль Помидоро»). В объявлении указано, что кафе действующее, общая площадь — 370 кв. м. Стоимость — 1,2 миллиона долларов.

Здание с детским кафе «Колобки» в парке Горького

В объявлении о продаже детского кафе «Колобки» в парке Горького указано немногое. Пишут, что продается здание (частная собственность). Площадь — 762 метра квадратных. Цена договорная.

Кафе «Агiнскi»

Фото: tripadvisor.ru

Кафе-ресторан стилизованной белорусской и европейской кухни «Агiнскi», как сказано в объявлении, тоже продается. Штат сотрудников укомплектован, разрешение на летнюю террасу есть, местоположение — у строящейся станции метро «Ковальская Слобода». Площадь — 257 квадратных метров, цена — 770 тысяч долларов.

Кофейня Gray House

Фото: facebook.com/grayhouse.minsk

В объявлении о продаже новенькой кофейни (открылась в 2017 году) информации практически нет. Описание короткое: «Продается готовое кафе в отличном оживленном месте со стабильным доходом». Просят за оживленную точку (по адресу пр-т Дзержинского, 11) 23 тысячи долларов.