В аэропорту Лиона запускают роботов для парковки автомобилей 2 16.03.2019, 8:46

Фото: stanley-robotics.com

В аэропорту французского города Лион 14 марта появился робот-парковщик Stan.

Видео с описанием системы опубликовано на YouTube-канале Stanley Robotics, разработчика аппарата.

VINCI Airports сообщает, что в ближайшие недели в аэропорту будет доступно 500 мест, которые будет обслуживать Stan. Всего роботов будет четыре, они электрические и автономные.

Судя по ролику, владелец оставит машину и уйдет, а робот сам забирает автомобиль и везет на определенное место на парковке. Перед возвращением автомобилиста технику возвращают на место.