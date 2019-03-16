МИД Британии: Мы продолжим принимать меры против России 16.03.2019, 9:36

Британия призывает Россию освободить захваченных украинских моряков и суда.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что международное сообщество выступает против России, поскольку она настойчиво нарушает международное право. Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Сегодня Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым", - говорится в сообщении, которое цитирует 112.ua.

По словам Ханта, эти санкции являются еще одним примером того, что международное сообщество выступает против России, поскольку она настойчиво нарушает международное право.

"Мы будем продолжать принимать необходимые меры в ответ на усилия России дестабилизировать Украину", - подчеркнул министр.