Cитуация на валютном рынке значительно отличается от прошлогодней 2 16.03.2019, 9:48

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Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 18 по 22 марта.

Можно ожидать, что курс доллара на БВФБ на текущей неделе уменьшится примерно на 0,5-1% на фоне дальнейшего укрепления российского рубля. В понедельник 18 марта возможно снижение курса на доли процента, пишет финансовый аналитик Владимир Тарасов на сайте «Белрынок».

На прошедшей неделе прогнозировались колебания средневзвешенного курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, и действительно, курс доллара в начале недели вырос, но затем снизился, и по итогам недели уменьшился на 0,5% – до 2,1278 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс евро в течение недели вел себя противоположным образом, но в итоге снизился примерно в такой же мере, как и курс доллара: на 0,4% – до 2,4089 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля также колебался, и в результате за неделю увеличился на 0,4%, достигнув 7 марта 3,2546 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю снизилась, как и ожидалось, но всего на 0,04%, и в течение недели она увеличивалась. При этом объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день на прошедшей неделе составил 39,8 млн. рублей против 35,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Давление на курс белорусского рубля по отношению к корзине валют мог оказать избыток рублевой ликвидности, сформировавшийся в банковской системе РБ, который сохраняется на аномально высоком уровне. Спрос на облигации Нацбанка, со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 13 марта снизился до 2 055,8 млн. рублей с 2 179,08 млн. рублей на предыдущем аукционе. Нацбанк удовлетворил практически весь спрос. Ставка отсечения была оставлена без изменения на уровне 9,9888% годовых, а средневзвешенная ставка снизилась до 9,9731%.

С другой стороны, увеличивается предложение валюты со стороны населения. По данным Нацбанка, объем чистой продажи валюты населением в феврале составил 55,9 млн. долларов против 5,8 млн. долларов в январе. Это существенно ниже, чем в феврале 2018 года (127,4 млн. долларов), но приток валюты сохраняется. За два месяца текущего года население реализовало валюты банкам в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года: на 61,7 млн. долларов против 164,5 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.

В феврале наблюдался приток валюты и со стороны юридических лиц. Белорусские предприятия (резиденты) купили валюты больше, чем продали, на 49,1 млн. долларов, однако нерезиденты реализовали валюты в чистом выражении на 86,8 млн. долларов.

Такая же ситуация, по-видимому, сохраняется и в марте, что и приводит к снижению стоимости валютной корзины. Оно было бы еще значительнее, если бы Нацбанк не скупал избыток валюты.

В то же время, в текущем году ситуация на валютном рынке РБ значительно отличается от прошлогодней. За прошедшую неделю стоимость валютной корзины снизилась всего на 0,04%, тогда как за первую послепраздничную неделю марта в 2018 году она упала на 0,6%. К этому привели, по-видимому, увеличение избытка рублевой ликвидности в белорусской банковской системе, а также изменение сберегательной политики жителей Беларуси, которое снова копит деньги, в основном валюту, вместо того, чтобы их тратить.

Как сообщили в Нацбанке, в феврале валютные вклады физических лиц вновь довольно значительно увеличились: на 45,6 млн. долларов. Копят валюту и предприятия, чьи валютные вклады в банках за месяц выросли на 123,1 млн. долларов.

В связи с указанными изменениями в настроениях можно ожидать, что снижение стоимости валютной корзины скоро может остановиться. Но середина месяца, когда предприятия осуществляют налоговые выплаты, традиционно положительна для рубля. Поэтому на текущей неделе можно ожидать снижения стоимости корзины еще примерно на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На валютном рынке форекс курс евро по отношению к доллару на прошедшей неделе сумел отыграть все потери, понесенные на предыдущей неделе после решения Европейского Центробанка начать новую программу поддержки европейской экономики, и даже ненамного превысил уровень 1,13 долларов за евро. Для доллара оказалась неблагоприятной, в частности, информация о более низких, чем ожидалось, темпах инфляции в США. В феврале 2019 года инфляция составила 1,5% в годовом выражении, а базовая инфляция – 2,1%, что оказалось ниже ожиданий.

Значительное беспокойство на прошедшей неделе доставляли бесконечные голосования в палате общин британского парламента по поводу брекзита. Депутаты не поддержали план Терезы Мэй, но и явного желания быстро уйти из ЕС не продемонстрировали. В конце концов, они проголосовали за предложение о переносе брекзита на 2 месяца с 29 марта. На текущей неделе эта история продолжится. Тереза Мэй теперь должна уговорить ЕС согласиться на отсрочку. Шанс на это есть, более того, не исключено, что в ЕС готовы рассмотреть вопрос даже о переносе брекзита на 2 года, в надежде на то, что Британия проведет новый референдум и раздумает покидать ЕС. Это должно поддержать европейскую валюту.

Укрепление евро на прошедшей неделе эксперты склонны рассматривать как случайное явление, и ожидают возобновления снижения курса европейской валюты против доллара. Дело в том, что состояние экономики стран ЕС продолжает ухудшаться, а американская экономика еще сильна, и некоторое повышение ставок ФРС еще вполне возможно. Поэтому прогнозы ведущих банков не исключают падения курса евро в ближайший месяц до уровней 1-1,1 долларов за евро. Но в среднесрочной перспективе все ожидают укрепления евро.

Можно ожидать, что на текущей неделе евро подешевеет на 0-0,5%, так как пока тенденция ослабления экономики ЕС продолжается. К тому же, встреча глав США и Китая перенесена с марта на апрель, что критически важно для европейской экономики, так как она напрямую зависит от экономики КНР.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль укрепился на прошедшей неделе вполне ожидаемо, так как март является благоприятным месяцем с точки зрения поступлений валюты в страну, а угроза серьезных санкций со стороны США постоянно отодвигается. В связи с этим иностранные инвесторы начали активно вкладывать средства в облигации федерального займа, и 13 марта Минфин установил рекорд по их размещению – 91,4 млрд. рублей. Кроме того, поддержку рублю оказал рост цен на нефть на мировом рынке до максимального значения за 4 месяца, вызванный упорным сокращением объемов экспорта Саудовской Аравией и проблемами с экспортом нефти у Венесуэлы.

Правда, США и Канада 15 марта объявили о введении новых санкций в отношении ряда российских предприятий и граждан, но подобные меры давно никого не пугают.

В ближайшее время укрепление российского рубля может продолжиться, в первую очередь, в связи с проведением налоговых платежей. В марте они частично осуществляются по итогам всего года, поэтому их величина будет аномально большой. Эксперты ITI Capital подсчитали, что крупнейшие российские экспортеры должны продать валюты примерно на 9 млрд. долларов в период до 28 марта. В связи с этим рубль может укрепляться.

Банк России 22 марта проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидает, что ЦБ оставит ее без изменения, хотя темпы инфляции в РФ оказались ниже прогнозов банка.

Таким образом, на текущей неделе можно прогнозировать снижение курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе может снизиться на величину около 0,5-1%, курс евро уменьшиться в еще большей степени, а курс российского рубля поднимется на доли процента.

Прогноз на понедельник 18 марта

Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы 15 марта сначала вырос, но затем снизился, компенсировав весь прирост, и в итоге закрылся на уровне 1,1326 долларов за евро.

На торгах Московской биржи во второй половине 15 марта курс доллара опустился примерно на 0,2% — до 65,19 рублей и неделей ранее. Но на торгах с поставкой на следующий день курс доллара ушел ниже уровня 64 рублей за доллар.

Судя по такой динамике можно ожидать, что курс доллара на открытии торгов 18 марта снизится на доли процента на фоне примерно такого же укрепления российского рубля.