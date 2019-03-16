Санкции США могут остановить «Северный поток-2» 5 16.03.2019, 9:53

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Может ли «Северный поток-2» быть остановлен и почему Европа стремится к завершению строительства?

Проект «Северный поток-2» – газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря – остается болезненным вопросом как на уровне Евросоюза, так и в отношениях между Европой и США.

Проектом владеет российский энергетический гигант «Газпром», который связан соглашениями о финансировании с компаниями Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. В строительстве участвуют также крупные компании- подрядчики, например, Allseas и Saipem.

Выступающие против этого проекта государства Восточной Европы, особенно страны Балтии и Польша, считают, что проект усиливает зависимость Европы от российского газа и угрожает европейской безопасности. Также «Северный поток-2» угрожает лишить Украину денег за газовый транзит.

Выступают против строительства проекта и США, которые ранее предупредили участвующие в строительстве компании, что те могут подвергнуться санкциям. Однако страны Западной Европы, во главе с Германией, считают проект экономически выгодным и стремяться к его завершению.

В феврале Европейский союз достиг договоренности между всеми 28 странами-членами альянса о внесении поправок в Третий энергопакет, который распространил внутренние правила ЕС на все газопроводы, в том числе исходящие из третьих стран и проходящие по морю. Это должно было успокоить противников «Северного потока-2», понизив риск монополизма Газпромом. Однако, принятые поправки также включают и так называемый «франко-германский компромисс», согласно которому, страна ЕС, на территории которой газопровод соединяется с европейской газотранспортной системой, несет ответственность за применение правил ЕС и предоставление любых регуляторных исключений. «Компромисс» вызвал опасения, что «Газпром» и Германия, на территорию которой будет входить «Северный поток-2», смогут завершить строительство, избежав полного применения правил энергетического законодательства ЕС.

Против строительства выступил Европарламент: 12 марта он принял резолюцию, в которой отмечается, что «»Северный поток-2» (…) усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС».

Мартин Сельмайр, генеральный секретарь Евросоюза, после выступления в вашингтонском Институте Брукингса заявил Русской службе «Голоса Америки»: «Европейский союз после многих обсуждений достиг соглашения по этому вопросу».

Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Jamestown Foundation Владимир Сокар (Vladimir Socar), не согласен с данной оценкой. На организованной центром конференции, он отметил, что «Северный поток-2» остается спорным вопросом и начинает сталкиваться с проблемами в самой Германии.

В комментрии Русской службе «Голоса Америки», Сокар выразил мнение, что «франко-германский компромисс» представляет собой документ «полный двусмысленных юридических деталей», и целью которого является отвлечение внимания от стратегических последствий «Северного потока-2».

По мнению Владимира Сокара, единственное, что может на сегодняшний день остановить проект – это санкции США против компаний, участвующих в строительстве: «Только американские санкции могут остановить “Северный поток-2”, потому что это вынудит подрядчиков выйти из проекта».

Стивен Бланк, эксперт Американского совета по внешней политике (Stephen Blank, American Foreign Policy Council) считает, что санкции со стороны США вполне вероятны, однако, это является запоздалой реакцией и может принести с собой «огромные политические издержки».

«Санкции обойдутся очень дорого, потому что нанесут удар по сердцу трансатлантического альянса – союзу США и Германии», – отметил Стивен Бланк.

По словам эксперта, США сегодня находятся в ситуации, в которой для прекращения проекта, они «должны угрожать своим союзникам». В то же время, важным остается сотрудничество с европейскими странами, в том числе для развития альтернативы российскому газу. Как отмечает Стивен Бланк, существенным является развитие инфраструктуры для доставки в Европу газа из других регионов, а также поддержание конкурентоспособных цен на газ. Как подчеркивает эксперт, это потребует больших инвестиций, а также политической воли.

«Я не знаю будет ли найдена политичская воля не только в этой, но и в других столицах. Но если этого не произойдет, это будет означать победу Путина над Европой, что будет иметь огромные последствия, и не только в энергетике. Это заставит Путина поверить в то, что он может продвинуться дальше в Украине и в Европе, которая будет намного больше зависеть от российского газа. Это также подрывает трансатлантическую солидарность», – считает Стивен Бланк.

Илья Заславский (Ilya Zaslavskiy), из Фонда «Свободная Россия», согласен с тем, что американские санкции остаются единственным рычагом, способным остановить проект «Северный поток-2».

«Против этого проекта настроена как администрация президента Трампа, так и Конгресс – в этом смысле по санкциям против «Северного потока-2» меньше противоречий, чем по другим. Слабые санкции могут проект лишь приостановить строительство, всеобъемлющие – остановить полностью. Если США введут санкции, то это приведет к политическим последствиям, однако, вводить их все равно срочно необходимо», – сказал эксперт.

Заславский считает, что США, возможно, откладывали введение санкций в надежде на то, что Европа сможет остановить проект самостоятельно.