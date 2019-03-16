ФИФА меняет формат клубного чемпионата мира 16.03.2019, 10:06

С 2021 года в турнире смогут принимать участие 24 команды, а сам чемпионат будет проходить летом раз в четыре года.

Начиная с 2021 года количество команд-участниц клубного чемпионата мира по футболу возрастет с 7 до 24. В новом формате турнир будет проводиться летом раз в четыре года и заменит, таким образом, Кубок конфедераций. О данном решении Совета Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Майами в пятницу, 15 марта, пишет dw.com.

"Это судьбоносное решение в истории футбола и ФИФА, - заявил Инфантино. - Я очень счастлив, что совет его принял. Наша задача и обязанность состоит в том, чтобы укреплять клубную игру в футбол. И мы хотим видеть интересный и престижный турнир".

Критика реформы со стороны УЕФА и ECA

Против реформы клубного ЧМ выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA), причем ECA даже пригрозила бойкотом чемпионата со стороны ведущих европейских команд в случае принятия реформы. Тем не менее Совет ФИФА принял соответствующее решение 25 голосами против 7, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

"Мы были против, поскольку нагрузка на игроков сильно возросла. Для начала было бы лучше разгрузить их календарь", - заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel).

Что такое клубный чемпионат мира по футболу

Клубный чемпионат мира по футболу - турнир между сильнейшими клубами шести конфедераций. Он был основан в 2000 году и с 2005 года стал ежегодным.

В 2018 году клубный чемпионат мира проходил в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился победой испанского "Реала".

В новом формате чемпионат клубов впервые пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года и будет впоследствии проводиться раз в четыре года. Решение о стране-хозяйке этого турнира еще не принято.

По информации Совета ФИФА, кроме восьми европейских команд из состава УЕФА, в клубном чемпионате мира 2021 года примут участие шесть команд, представляющих Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканской конфедерации футбола (CAF) и Азиатской конфедерации футбола (AFC), а также один представитель Конфедерации футбола Океании (OFC).

Расширение участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

Другим вопросом на обсуждении совета ФИФА в Майами 15 марта стало расширение количества участников Чемпионата мира по футболу 2022 года до 48 команд.

В настоящий момент принятие соответствующего решения отложено ФИФА по причине того, что еще не определена страна, которая могла бы вместе с Катаром принять ЧМ в расширенном формате.

Идеально на эту роль подошли бы государства, географически близкие к Катару: Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако с 2017 года отношения между ними и Катаром отличаются повышенной напряженностью. Нейтральными партнерами в регионе Персидского залива могли бы стать Кувейт или Оман.