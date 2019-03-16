В Москве мужчина пытался облить Ленина маслом с криками «Вставай!» 14 16.03.2019, 10:11

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Фото: kasparov.ru

В рапорте полиции указано, что он хотел воскресить вождя.

На Красной площади в Москве задержали мужчину, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты "Московский комсомолец", инцидент произошел вечером 14 марта. Мужчина пришел на площадь, достал пакет с оливковым маслом и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: "Вставай, вставай!"

Впрочем, как отмечает собеседник РИА "Новости", к Мавзолею хулиган пройти не смог — он облил только брусчатку. "Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал", — уточнил источник.

Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где провели допрос. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. Сообщается, что хулиган был трезв. В рапорте сотрудница полиции указала, что он хотел воскресить вождя.

По информации СМИ, задержанный страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Его обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.