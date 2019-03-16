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На Чижовском водохранилище от берега откололась льдина с рыбаками

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  • 16.03.2019, 10:23
Иллюстрационное фото

Людей удалось спасти.

Днем 15 марта два рыбака позвонили спасателям и сказали, что они дрейфуют на льдине, которая откололась от берега на Чижовском водохранилище в Минске, сообщили в МЧС.

Спасатели приехали, и увидели в 200 метрах от берега (глубина там около 3 м) на льдине (размерами 70×300 метров, толщина льда 13 см) двоих мужчин. Они рыбачили, когда льдина откололась от берега.

С помощью спасательной вереки и лодки их доставили на берег.


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