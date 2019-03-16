Три тенденции в профессиональном мире, к которым стоит готовиться уже сейчас 3 Роман Бондарь

16.03.2019, 11:31

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Мы живем в удивительное время.

С одной стороны, приходится действовать в условиях полной неопределенности, обусловленной военным конфликтом, политической нестабильностью и агрессивной конкурентной динамикой. С другой — выдерживать давление технологических трендов и учитывать меняющийся ландшафт профессий.

И нет шанса отвертеться. Отчет Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation компании McKinsey подтверждает: изменения технологического фундамента создадут жесткое разделение — ты либо будешь готов включиться в новую экономику и останешься востребован и высоко оплачен, либо нет.

Вот несколько тенденций, на которые стоит обратить внимание.

Цифровизация. Каким количеством цифровых сервисов пользуетесь? Сколько из них касаются ежедневных аспектов деятельности — производительности, логистики, планирования, хранения и анализа информации? Насколько глубоко понимаете ключевые технологии умных контрактов, интернета вещей? Сотрудник, способный запилить чат-бот на Telegram и автоматизировать элементы бизнес-процесса, получит экстраординарное преимущество перед тем, кто даже не слышал, что это. В отчете McKinsey есть устрашающая цифра — 30%. Именно столько рабочих позиций будут автоматизированы под воздействием всех видов технологий.

Гибкость. Никогда еще agility не было таким желанным и часто употребляемым словом в корпоративном лексиконе. Способность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, не теряя присутствие духа, — вот качество, которое жадно ищет любой работодатель. Причин такой популярности несколько. Во-первых, увеличение доли миллениалов на нижних этажах организации с их желанием иметь свободу реализации возможностей и находиться под минимальным контролем. Во-вторых, желание CEO иметь большую организационную подвижность и маневренность для экспериментов с продуктом, инновациями, реорганизации структуры. Сложность в том, что гибкость — тяжело развиваемый навык. Его нужно не только специально тренировать, но и инструментально напитывать. Лучший способ делать это — через внедрения Scrum в ваш рабочий процесс.

Забота о себе. Работа в стрессовых условиях на протяжении многих лет часто приводит даже очень высокорезультативных людей к бетонной стене под названием выгорание. И это не единичные кейсы, а массовая проблема. У выгорания прямое влияние на эффективность. Истощенный лидер саботирует инициативы, отказывается от новых задач, уходит от ответственности за сложные проекты. Вы можете быть семи пядей во лбу, но в каком состоянии вы находитесь сейчас? И даже если научились добиваться выдающегося результата, справляясь с перфекционизмом, умеете ли заботиться о себе? Ментально и физически?

Таковы три ключевых акцента 2019‑го. Можно еще упомянуть о необходимости строить множественные карьерные траектории, развивать мастерство управления результатом с помощью концепции бережливого производства и дизайн-мышления. Но для начала стоит справиться с первыми тремя пунктами.

Роман Бондарь, nv.ua