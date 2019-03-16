В воскресенье на юге Беларуси - до +14 16.03.2019, 11:38

Погода будет облачной с прояснениями.

До 14 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 17 марта, однако ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачной с прояснениями. Ночью на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман.

Ветер ночью ожидается западный порывистый, днем - южный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 3 тепла. В середине дня будет 4-10 выше нуля, по юго-западу - плюс 11-14 градусов.