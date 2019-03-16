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США перебрасывают стратегическую авиацию в Европу

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  • 16.03.2019, 11:57
  • 1,428
стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

На базу Фэрфорд в Великобритании доставлен очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Об этом, ссылаясь на данные авиадиспетчерских служб, сообщает Украинская правда.

Накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц.

Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику, где лег на прямой курс к Калининградской области РФ.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО всего несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он ушел на авиабазу в Великобритании.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8200 метров с включенным транспондером.


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