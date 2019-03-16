Ученые обнаружили уникальный коралловый риф у берегов Италии 16.03.2019, 12:00

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Его протяженность 2,5 километра.

У побережья итальянской коммуны Монополи в Адриатическом море был обнаружен коралловый риф, протяжность которого достигает, по меньшей мере, 2,5 км, передает ВВС.

Это первая подобная находка за последние несколько веков.

Отмечается, что адриатические кораллы имеют менее яркий окрас по сравнению с тропическими коралловыми рифами. По словам ученых, это объясняется глубиной залегания рифа.

Известно, что окраску кораллам придают живущие в них микроскопические водоросли - которые, как и другие растения, существуют за счет фотосинтеза и требуют яркого освещения. Тропические кораллы образуются преимущественно на мелководье, поэтому они имеют доступ к яркому солнечному свету. В свою очередь, колония, обнаруженная в Адриатике, располагается на глубине 35-50 метров, где свет уже рассеянный и возможности фотосинтеза довольно ограничены.

Стоит упомянуть, что подобные коралловые рифы называют мезофотическими, что в переводе с греческого значит "наполовину освещенные". Эти кораллы редко встречаются в природе.

Кроме того, еще одна особенность колонии в Адриатике состоит в том, что она образована так называемыми каменистыми кораллами, которые питаются органической материей, растворенной в окружающей воде.

Также толщина рифа в некоторых местах достигает 2 м, что делает открытие итальянских ученых особенно редким и неожиданным.

По мнению биологов, по соседству могут обнаружиться и другие рифы, поэтому необходимо объявить эту зону заповедной.

Ранее в Средиземном море было немало коралловых рифов, однако большинство из них с течением времени и изменений исчезло.

Сейчас кораллы в основном встречаются на западе Атлантики, а также в тропических регионах Индийского и Тихого океанов, между 30° северной и 30° южной широты (коммуна Монополи располагается на 1000 с лишним километров севернее, за 40°).

При этом тропические кораллы являются самыми уязвимыми организмами перед лицом глобального потепления.