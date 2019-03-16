Выйти на улицу – миссия невыполнима 16.03.2019, 12:09

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ФОто: bobruisk.ru

Так могут сказать многие колясочники, живущие в Бобруйске.

Для тех, кто передвигается в инвалидной коляске, даже несколько метров, отделяющих их от окружающего мира, могут стать непреодолимым препятствием.

Ведь далеко не все наши дома оборудованы пандусами у входа в подъезд, еще меньшее их количество имеют пандусы от входной площадки до лифта. Специальные подъемники для инвалидов – и вовсе единичные случаи, пишет «Вечерний Бобруйск».

Между тем, как справедливо заметил член бобруйской организации инвалидов-колясочников Сергей Мацкевич, «ведь никому неизвестно, что будет с каждым из нас завтра».

Прыгая по ступенькам

Мария Семеновна Трофименко – инвалид 1-й группы, не ходит уже два года. На улице бывает редко, хоть у ее первого подъезда дома №12 на улице Сикорского есть пандус, но, по ее словам, «очень резкий»: «Я по такому не спущусь».

Мария Семеновна Трофименко

– Хорошо еще, что у меня хорошие соседи: всегда купят то, что необходимо. Мусор поставлю на площадке – сразу вынесут. Конечно, хочется иногда на улицу выйти, воздуха вдохнуть, мир увидеть. Обычно сижу на балконе, там завтракаю, наблюдаю за окружающим миром. Окна мои выходят на «Техас». Там какое-то движение, люди. Это весь мой мир. Видно, уже так свой век доживу».

Спортсмен-гребец инвалид-колясочник Андрей Ткачук поднимается по лестнице в подъезде своего дома.

Колясочник Андрей Ткачук – мастер спорта международного класса по гребле, член национальной сборной команды. Он снимает квартиру на пятом этаже бобруйской многоэтажки. Лифт в этом доме есть, но от лифта до выхода из подъезда нужно преодолеть еще семь ступенек, а потом на крыльце еще три.

Только благодаря своей хорошей физической подготовке Андрей может сделать это самостоятельно и то – прыгая в коляске по ступенькам. Правда, говорит, когда колеса скользкие после мокрой дороги, то это довольно рискованно даже для спортсмена.

Спортсмен-гребец инвалид-колясочник Андрей Ткачук.

А вот для 38-летнего Павла Лисовского, который живет на седьмом этаже, пресловутые семь ступенек от лифта – непреодолимое препятствие. По этой причине мужчина-инвалид редко бывает на улице. Павел несколько раз звонил на разные «горячие линии», просил помощи, но, по его словам, ему ответили, что он в этом доме не прописан (живет с супругой гражданским браком), потому установить ему пандус здесь не могут. Хотя Павел живет здесь с Натальей уже 15 лет, у них двое совместных детей.

24.10.2018. Павел Лисовский с семьей

Председатель Бобруйской объединенной организации ОО «Республиканская организация инвалидов-колясочников» Лилия Ломоносова столкнулась с такой же проблемой, когда сама в 33 года оказалась в инвалидной коляске:

– Я жила на четвертом этаже пятиэтажного дома. Лифта там не было, да еще три корявых ступеньки у подъезда. Почти два года у меня был лишь один способ выйти на улицу – у брата на руках.

В 2014 году Лилия переселилась в новую квартиру по ул. 50 лет ВЛКСМ, 73. Здесь ей повезло больше: от входа в подъезд до лифта нет ступенек, а пандус у подъезда был изначально. Так что, Лилия и ее супруг, тоже инвалид-колясочник, самостоятельно спускаются с третьего этажа на улицу.

22.03.2018, Бобруйск. Инвалиды-колясочники супруги Лилия и Яков Ломоносовы

Сам себе помощь

Самодельный откидной пандус в одном из домов по улице Сикорского.

Некоторые колясочники не ждут помощи от государства, а пытаются помочь себе сами. Например, 53-летний Николай Русакович, который живет на первом этаже дома №80 по улице Московской, своими силами и при содействии соседей установил электрический вертикальный подъемник со своего балкона. Благодаря ему мужчина может самостоятельно выходить на улицу, когда захочется.

– А до того я многие годы обходился, как придется: где люди помогали, где прыгал по ступенькам на коляске, – рассказывает он. – Как-то коммунальные службы положили мне в подъезде бетонные полоски шириной 15 сантиметров. Но, спускаясь по ним, можно было убиться. Вот я и стал искать свои варианты.

Геннадий Махлаев оказался в инвалидной коляске еще в армейские годы. Сейчас ему около 50 лет. Сначала мужчина тоже «прыгал» на коляске по ступенькам своего дома на ул. Рокоссовского, 110, пока не сломал ее. Вспоминает, как в конце 1990-х пошел на прием к мэру, тот дал поручение коммунальщикам помочь. Геннадий за свои деньги купил бетон, уголки, а работники ЖЭУ сделали металлические рельсы на ступеньках от входа в подъезд до лифта. Но вот сюрприз: угол наклона рельсов сделали таким, что заехать на них без посторонней помощи мужчина не может.

– Друзья, соседи, конечно, помогают. Спасибо им за это.

Подъемник, да еще и бесплатно

Инга Татур выходит из квартиры нечасто. Для этого ей приходится пользоваться специальным подъемником и помощью ассистента.

Предпринимателю Сергею Мацкевичу проблема понятна, как никому: в 1989 году Сергей сам оказался в инвалидной коляске. А потом был председателем бобруйской организации «Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников», помогал решать многие вопросы инвалидов.

Так, в 2013 году удалось бесплатно сделать механический подъемник на первый этаж для 49-летней бобруйчанки Инги Татур, которая может передвигаться только в инвалидной коляске.

– Как раз тогда в Бобруйске какой-то завод вызвался делать такие «лифты», это был эксперимент, – рассказывает Инга. – Эта система меня устраивает, хотя все равно мне нужны помощники, чтобы спуститься и подняться.

Подъемник представляет собой площадку, на которую заезжает инвалид на коляске и с помощью кнопок управления приводит ее в действие. Затем платформа откидывается к стене, не мешая другим жителям дома.

Этот электрический подъемник жительнице 6-го микрорайона Наташе Пиньковской сделали ее родные. Спускаться по ступенькам стало удобно, хотя все равно без помощи отца не обойтись.

Наталье Пиньковской, живущей в 6-м микрорайоне, тоже бесплатно установили механический подъемник. Позже ее семья переоборудовала его в электрический.

Но такие случаи в Бобруйске – единичны. Как рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Алла Архипенко, в 2013 году было установлено три механических подъемных устройства для инвалидов-колясочников (два – за деньги спонсоров, один – за счет средств городского бюджета).

Нужно добиваться

Сегодня требования к установке пандусов и различных подъемных устройств в подъездах ужесточились, рассказали «ВБ» в одном из ЖЭУ. Так, запрещено делать рельсы для коляски внутри подъезда. Как и устанавливать откидные пандусы из дерева – только из негорючих материалов. И изготавливаться пандус должен только по проекту.

Домоуправление может установить пандус только на улице, при входе в подъезд, но сейчас решается, за чей счет это будет делаться, подчеркнули в ЖЭУ. И посоветовали инвалидам-колясочникам с этими предложениями обращаться лучше сразу в администрацию своего района.

Однако Сергей Мацкевич уверен: нельзя опускать руки, нужно добиваться.

– Установить пандус на крыльце обычно реально. Здесь все зависит от двух вещей: личной инициативы и настойчивости самого инвалида-колясочника и от участия чиновников. Для начала стоит обратиться в свое домоуправление. Если его руководитель захочет вам помочь, и технически никаких проблем нет, то, возможно, привезут пару мешков цемента и сделают вам пандус.

Новые объекты сегодня нередко строятся уже со спецсредствами для людей с ограниченными возможностями. Например, подъемник для инвалидов спроектирован в торговом центре «Спектр» в 6-м микрорайоне.

Пришли к пониманию

В основном инвалиды-колясочники живут в домах, которые строились при Советском Союзе. А тогда проектами не были предусмотрены пандусы, и про безбарьерную среду в то время никто не знал.

– У нас ведь не было инвалидов, у нас все было хорошо, – грустно усмехается Сергей Мацкевич.

Однако многие современные новостройки проектируются с пандусами, независимо от того, будут там жить инвалиды или нет.

533 инвалида-колясочника проживало в Бобруйске на лето 2018 года.

– Ведь никому неизвестно, что будет с каждым из нас завтра, – подчеркивает Сергей.

Сегодня при строительстве жилых домов и других зданий строго учитываются требования по созданию безбарьерной среды, подтвердил и заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Алексей Новиков.

– Во всех кирпичных домах отсутствует лестничный марш от входа до лифта, то есть лифт находится на уровне земли, – рассказал Алексей Владимирович. – А в домах крупнопанельных решается вопрос строительства второго въезда в подъезд без каких-либо препятствий, чтобы люди с ограниченными возможностями могли попасть к себе домой. И пандус на улице у входа в дом – это само собой разумеется.

Решают комиссии

Не так давно в обоих районах города были созданы комиссии по обследованию мест проживания инвалидов-колясочников на предмет создания безбарьерной среды, рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Алла Архипенко.

Итогом этой работы стало то, что уже в 2018 году пандусы появились на крыльцах десяти домов, где живут люди с инвалидностью. В других домах пандусы на входе будут сделаны при проведении текущего ремонта в этом году.

В каждом конкретном случае решается, за чьи средства будет установлено устройство. Это могут быть бюджетные деньги или самого инвалида, спонсорская помощь.

За средства городского бюджета установили два пандуса с балкона первого этажа в 2015 году и один – в 2017-м.