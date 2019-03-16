Почему чиновники боятся предпринимателей? 9 16.03.2019, 12:16

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ФОТО: EURORADIO.FM

Сегодня 115 из 118 регионов Беларуси – дотационные.

В последние годы белорусские власти много говорят о необходимости развития бизнеса. Принимаются соответствующие директивы, декреты и стратегии. Однако за пределами минской кольцевой эти инициативы, как правило, утопают в формализме и безынициативности, пишет zautra.by.

— Многие предприниматели в регионах говорят, что живут как будто на острове. Диалог государства и бизнеса сконцентрирован в Минске, а на уровне регионов проблемы предпринимателей не решаются, — рассказал на презентации исследования «Диалог бизнеса и государства в регионах» один из его авторов Никита Беляев.

Чтобы решить эту проблему в феврале прошлого года Лукашенко поручил создать во всех областных и районных центрах страны советы по развитию предпринимательства. Однако результаты исследования показывают, что созданные бизнес-советы выполняют совсем не те функции, ради которых создавались.

Формальный подход

— Поручение о создании советов выполнено везде, однако в большинстве районов местные власти подошли к нему формально. Так, например, в Минском районе в нем всего 2 человека. А Витебский областной совет состоит только из предпринимателей. Какой там может быть диалог с государством? — говорит Никита Беляев.

Также далеко не везде выполнена норма о том, что возглавлять такие советы должны представители бизнеса – председателями 41% бизнес-советов являются главы райисполкомов или их заместители.

В результате советы работают неэффективно и просто копируют практику проведения заседаний в рамках исполкома.

— Главы исполкомов зачастую собирают советы и говорят им, что приближается День города и нужно сброситься на него деньгами, — рассказывает эксперт.

Также зачастую бизнес-советы не выполняют цели и задачи, которые перед ними поставлены.

— Как правило, советы либо оказывают поддержку всем формам собственности (хотя созданы для поддержки бизнеса, а не госпредприятий), либо занимаются консультированием бизнеса, что тоже совсем не их функция, — рассказывает Никита Беляев.

В итоге советы по развитию предпринимательства, за редким исключением, превратились в формальные органы, которые занимаются чем угодно, только не решением проблем бизнеса на местах.

Как вдохнуть жизнь в региональный бизнес

Чтобы исправить эту ситуацию, авторы исследования предлагают внести в деятельность бизнес-советов следующие коррективы.

Первое — их деятельность должна быть сконцентрирована только на решении локальных проблем конкретных бизнесменов на местах, а в случае невозможности решения этой проблемы на локальном уровне она должна без искажений подниматься на уровень области и республики.

— Не надо превращать советы в консалтинговые агентства, которые работают для всех форм собственности. Это размывает смысл создания этих органов, — считает соавтор исследования Евгений Мордосевич.

Второе — совет должен формироваться на треть из чиновников, а на две трети из представителей бизнеса. При этом предприниматели должны быть представлены репрезентативно.

— Если в районе, например, 90% предпринимателей занимается торговлей, то и среди бизнесменов-членов совета их должно быть 90%, — рассказывает соавтор исследования.

Областные же советы следует формировать, в том числе, из председателей районных советов и собираться раз в полгода.

Третье — бизнес-советы должны иметь юридическую возможность напрямую обращаться в министерства, ведомства и совет по развитию предпринимательства при президенте.

— Таким образом, сформируется система, которая действительно сможет понимать и решать проблемы бизнеса на местах, — считает Евгений Мордосевич.

А главное — необходимо мотивировать районных чиновников к решению проблем бизнеса.

— Сегодня 115 из 118 регионов Беларуси – дотационные. Если в них бизнес начнет успешней развиваться – эти дотации урежут. Особой мотивации у районных властей решать проблемы предпринимателей нет, — считает председатель совета по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме Сергей Найдович.

По его словам, в ближайшие годы не стоит трогать бюджеты регионов, даже если за счет роста предпринимательства они перестанут быть дотационными, а также привязать зарплату чиновников к показателям бизнеса в регионе.

— Импульс бизнес в регионах получит тогда, когда главы районов на своем кармане почувствуют проблемы и успехи предпринимателей, — уверен Сергей Найдович.