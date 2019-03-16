В Минске открыли зал для тех, кто стесняется тренироваться при посторонних 1 16.03.2019, 13:15

ФОТО : Mir24.tv / Светлана Родина

Людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале часто смущают.

21-летняя минчанка Наталья Алексеенко решила открыть в городе студию персональных тренировок, где люди могут заниматься по одному – не стесняясь посторонних, потому что их там попросту нет, пишет tut.by.

Сейчас Наталья работает профессиональным тренером и инструктором по TRX, но ее прошлое тесно связано со спортом. Она – многократная чемпионка Беларуси по каратэ и экс-нападающая женской хоккейной команды. Наталья долго работала приходящим тренером в минских залах, а потом задумалась об открытии собственной не самой обычной тренажерки. «В больших тренажерках я испытывала дискомфорт из-за оценивающих взглядов мужчин: я приседаю, а они смотрят <…>. Мне хотелось открыть такую студию, куда клиенты приходили бы именно ради спорта. Тех же людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале только смущают», – рассказала журналистам девушка.

Фото: tut.by

Тренажерка Натальи Vip Gym находится недалеко от станции метро «Восток». Как она и планировала, в ней одновременно могут заниматься максимум два человека: как правило, это клиент и тренер, ну или пары. В зале площадью 35 квадратных метров есть: четыре многофункциональных тренажера, петли TRX, гантельный ряд, боксерская груша и коврики для йоги.

Фото: tut.by

Первыми новую студию протестировали клиенты с прежней работы Натальи. А потом подтянулись новички: «Клиентская база очень разношерстная. Например, есть люди с весом выше 100 кг, есть накаченные ребята, а есть и анорексики. С каждым работаем по индивидуальной программе», – рассказала Наталья.