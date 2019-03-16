закрыть
16 марта 2019, суббота, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Минске открыли зал для тех, кто стесняется тренироваться при посторонних

1
  • 16.03.2019, 13:15
ФОТО : Mir24.tv / Светлана Родина

Людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале часто смущают.

21-летняя минчанка Наталья Алексеенко решила открыть в городе студию персональных тренировок, где люди могут заниматься по одному – не стесняясь посторонних, потому что их там попросту нет, пишет tut.by.

Сейчас Наталья работает профессиональным тренером и инструктором по TRX, но ее прошлое тесно связано со спортом. Она – многократная чемпионка Беларуси по каратэ и экс-нападающая женской хоккейной команды. Наталья долго работала приходящим тренером в минских залах, а потом задумалась об открытии собственной не самой обычной тренажерки. «В больших тренажерках я испытывала дискомфорт из-за оценивающих взглядов мужчин: я приседаю, а они смотрят <…>. Мне хотелось открыть такую студию, куда клиенты приходили бы именно ради спорта. Тех же людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале только смущают»,  – рассказала журналистам девушка. 

Фото: tut.by

Тренажерка Натальи Vip Gym находится недалеко от станции метро «Восток». Как она и планировала, в ней одновременно могут заниматься максимум два человека: как правило, это клиент и тренер, ну или пары. В зале площадью 35 квадратных метров есть: четыре многофункциональных тренажера, петли TRX, гантельный ряд, боксерская груша и коврики для йоги. 

Фото: tut.by

Первыми новую студию протестировали клиенты с прежней работы Натальи. А потом подтянулись новички: «Клиентская база очень разношерстная. Например, есть люди с весом выше 100 кг, есть накаченные ребята, а есть и анорексики. С каждым работаем по индивидуальной программе», – рассказала Наталья. 


популярное за неделю

Мнение

Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип
Весенние танцы в кремлевской ловушке
Весенние танцы в кремлевской ловушке Владимир Халип
Давайте покажем, что нас много
Давайте покажем, что нас много Леонид Судаленко