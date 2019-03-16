МИД Турции: Анкара не признает «референдум» в Крыму 16.03.2019, 13:26

Турция продолжает поддерживать крымских татар.

Официальная Анкара не признает «референдум», проведенный 16 марта 2014 года на территории Крыма, и в очередной раз подтверждает поддержку территориальной целостности Украины. Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел Турции 16 марта.

«Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад сегодня. В этой связи мы повторяем, что не признаем фактическую ситуацию, вызванную этим актом», – говорится в заявлении, которое цитирует «Крым. Реалии».

В министерстве также отметили, что положение крымских татар остается приотритеным вопросом для Турции.

«Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность», – отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.