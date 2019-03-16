16 марта родился Соломон Михоэлс 16.03.2019, 14:33

Великий актер был убит по прямому приказу Сталина 12 января 1948 года в Минске.

Соломон Михоэлс, советско-еврейский Чарли Чаплин, был неофициальным лидером советских евреев. И если б только их. Просто представьте себе, как вся Москва бегает смотреть короля Лира на идише, не понимая ни слова!

Разработка и проведение операции будут поручены заместителю министра госбезопасности Огольцову и белорусскому министру госбезопасности Цанаве, пишет сайт «Бессмертный барак».

Дочь Сталина Светлана Аллилуева услышит, как отец закончит телефонный разговор: «Ну, автомобильная катастрофа». Она потом скажет, что отлично помнит эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. «Он не спрашивал, а предлагал это — автомобильную катастрофу».

Будет решено через агента пригласить Михоэлса в ночное время куда-то в гости, подать машину к гостинице, привезти на территорию загородной дачи Цанавы, шефа белорусского МГБ, и там ликвидировать, потом вывезти тело на глухую улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машины.

Сопровождавший его под видом театроведа агент для правдоподобия будет убит вместе с ним.

Некто Иванов, свидетель, увидит, как легковая машина белого цвета поздно вечером выбросит в глухом месте Минска двух человек. Он даже узнает одного из приехавших на машине — лейтенанта милиции, который был его участковым. Но его заявлению не будет дан ход.

Внешне, как и задумывалось, все будет выглядеть как несчастный случай.

Расследование для убедительности поручат милиции.

По радио будет объявлено о трагической смерти народного артиста, разумеется, без сведений о причинах смерти. «Советский театр понес большую утрату… Смерть вырвала из наших рядов…» Похоронят его в Москве на Донском кладбище. На панихиде с прочувствованной речью о великом советском патриоте выступит Фадеев, а ведь это он совсем недавно так настойчиво уговаривовал Михоэлса ехать в Минск.

Всю ночь в двадцатиградусный мороз на крыше маленького дома напротив театра старый еврей будет играть на скрипке поминальную молитву «Кол-нидрей».

Организаторы убийства вскоре будут награждены орденами. (Ничего не напоминает?)

Потом начнется расследование против них. Кстати, с подачи Берии, который точно знал о всех событиях.

А несколько секунд, где он поет колыбельную в знаменитом фильме «Цирк», будут вырезаны.